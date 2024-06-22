原标题：北京探索人工智能+人力资源融合发展 解码未来人才新生态

北京市人力资源服务“产业行”活动暨“携手共进·芯新向荣”人工智能+人力资源服务研讨大会21日在北京市海淀区中关村论坛永久会址举办。本次大会聚焦人力资源服务业“链点”优势，汇聚人力资源与人工智能领域的智慧力量，挖掘人力资源服务业与人工智能产业双向融合的多重可能，共同探索当下发展新趋势、解码未来人才新生态。

探索打造人工智能+人力资源“产学研就”融合生态

本次大会特聘请到6位来自人力资源服务及人工智能领域的专家共同担任人力资源服务数字化“产学研就”荣誉顾问，为推动AI+人力资源双向融合发展提供强大智力支持。

大会为北京大学、清华大学、北京航空航天大学和北京理工大学等多所知名高校及人工智能领域的重点科技公司，授予人工智能“产学研就”实训基地。通过强化产业需求导向，推动形成紧密对接产业链、创新链的专业培养体系，前瞻性地为人工智能产业的蓬勃发展储备人才力量。

大会还聘请了10家区域人力资源服务机构和重点企业资深人力资源专家作为海淀区就业指导顾问，加强对人力资源的深入发掘、科学培养及合理配置，实现人力资源供给与产业发展需求的全面耦合。

第三批“猎十条”人才选聘项目奖励15家机构和单位

《关于进一步发挥猎头机构引才融智作用建设专业化和国际化人力资源市场的若干措施(试行)》(京人社市场发〔2018〕266号，以下简称“猎十条”)作为北京充分发挥市场化力量，鼓励用人单位通过猎头机构在全球延揽人才的创新举措，近年来助力精准匹配高端人才成果丰硕。

本次大会上，北京为第三批“猎十条”人才选聘项目寻访成功的猎头机构代表——米高蒲志(北京)人才服务有限公司、北京联洋人才科技股份有限公司，以及用人单位代表——京东方科技集团股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司颁发了荣誉奖牌，第三批“猎十条”人才选聘项目总计为15家猎头机构和用人单位发放奖励资金195.86万元。

与此同时，大会正式启动第四批“猎十条”人才选聘项目清单征集工作，为以人工智能为代表的新一代信息技术、智能制造、生物医药等重点领域广猎人才。

大会发布全国首个直播带岗团体标准

直播带岗是近两年兴起的重要线上招聘方式之一。本次大会发布全国首个直播带岗团体标准，率先实现该领域“零”的突破。

直播带岗团体标准由北京人力资源服务行业协会、北京快手科技有限公司(快手快聘)、北京斗米优聘科技发展有限公司(斗米)、北京拉勾网络技术有限公司(拉勾网)共同发起，是全国首个针对直播带岗领域的规范化指导团体标准。

该标准明确了直播带岗服务的基本要求、工作流程和服务评价与改进等内容，特别是详细规范了从业人员要求、平台资质、服务内容、管理制度等，适用于直播带岗服务活动的各类主体，标志着人力资源服务业在直播招聘领域将迈向标准化、规范化的新阶段。团体标准发布后，将对规范服务流程、确保服务质量、促进公平竞争产生积极意义。

北京成立人力资源共享服务专业委员会

近年来，伴随着企业人力资源转型浪潮以及人力资源技术的快速发展，国内企业人力资源共享服务中心呈现出了迅猛发展的态势。企业人力资源共享服务中心主要承担企业共性化人力资源服务工作，成为人力资源服务企业和服务需求企业之间的桥梁和纽带。

本次大会上，北京人力资源服务行业协会揭牌成立了企业人力资源共享服务专业委员会，旨在加强企业端人力资源服务能力建设，帮助企业推动人力资源共享服务团队专业提升、价值提升和团队提升，构建人力资源服务从产业端到企业需求端的完整链路，实现人力资源服务的价值增值。（记者 吕少威）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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