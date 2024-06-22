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脑机接口领域多项阶段性成果在天津发布

2024年06月22日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：脑机接口领域多项阶段性成果在天津发布

2024世界智能产业博览会期间，“脑-机接口未来产业创新发展主题活动”于20日在天津举行。百余名政企学研代表围绕加速脑机接口技术多场景商业落地展开深入讨论，剖析了脑机接口产业未来发展方向。

2024世界智能产业博览会期间，“脑-机接口未来产业创新发展主题活动”于6月20日在天津举行。记者 王君妍 摄

聚焦原创性、引领性技术攻关，活动当天，天津大学、脑机海河实验室等联合中国电子等企业、高校集中发布多项脑机接口领域阶段性重大成果。包括可通过文字对话、语音对话、数字人对话等多种方式进行交互的“云脑”医学大模型；探索新一代生命体与非生命体融合交互，适用于多种维度片上脑、多元刺激范式、融入人工智能、集成多任务的“片上脑-机接口”智能交互系统MetaBOC；为运动功能障碍患者提供主动式下肢运动康复训练，实现康复评估与监测管理于一体的混合驱动虚拟现实步行系统“神工-神行”等。

“脑机接口技术的快速发展，为科学技术创新和高质量发展带来新契机，其产业发展空间广阔，可与医学、工业、通讯、教育、游戏、健康、航天、国防等领域紧密的结合。”会上，中国工程院院士、脑机交互与人机共融海河实验室主任顾晓松发表主题演讲时表示。

“当前，脑机交互技术正在推动神经工程、智能医学、生物医学等交叉学科的重大理论、技术和应用创新，这些协同创新，将有助于营造更具活力的脑机接口创新业态。”天津大学校长、中国工程院院士金东寒指出。

聚焦脑机接口关键器件、关键算法研究及行业应用，天津市将脑机海河实验室作为培育脑科学和类脑科学战略科技力量的重大项目。据天津滨海高新区党委书记、管委会主任夏青林介绍，为支持脑机接口产业高质量发展，天津滨海高新区构建全方位服务保障体系支持脑机海河实验室建设，谋“新”重质、向“新”提质，积极布局创新应用场景，构建开放合作产业生态。（记者 王君妍）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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