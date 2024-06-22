人民网记者 王绍绍

茫茫戈壁上，光伏板汇成银色海洋；无边滩涂上，“大风车”转出靓丽风景；涛涛大河中，“银河水”跑出绿色动能……近年来，在“双碳”背景下，我国能源转型逐“绿”前行，各类清洁能源发电量持续增长。与此同时，绿色电力市场建设提速，绿电绿证交易规模持续扩大，为能源低碳转型注入新活力。

中国电力企业联合会最新数据显示，今年前5月，我国绿电绿证交易量超1800亿千瓦时，同比增长约327%。其中，绿电交易电量1481亿千瓦时；绿证交易3907万张，对应电量390.7亿千瓦时。分析人士表示，绿电绿证体现了绿色能源的环境价值，有利于推进全社会树立绿色低碳消费理念，助力实现“双碳”目标。

近年来，随着清洁能源装机规模持续增长，我国可再生能源加快发展，已成为保障电力供应的重要力量。据国家能源局数据，截至今年4月底，全国累计发电装机容量已突破30亿千瓦，其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

今年以来，全国各地新能源发电持续发力。甘肃5月全月发电量达80.55亿千瓦时，占全网总发电量的47%，新能源装机占比突破61%；内蒙古新能源装机并网规模突破1亿千瓦，今年计划新增新能源装机4000万千瓦，预计今年年底新能源装机突破1.35亿千瓦……

“随着新能源装机持续攀升，如何有效消纳绿电也成为一个巨大挑战。”中国能源研究会研究员、双碳产业合作分会主任黄少中表示，要通过利用绿电交易与绿证制度，发挥市场机制优势，促进绿色清洁能源发电实现更加高效、公平、合理发展，推进能源低碳转型。

随着我国绿电交易政策体系不断完善，我国绿电交易市场规模持续扩大，市场活跃度持续提升。各地推进清洁能源市场化交易，取得一系列成效。广西今年累计组织24批次绿电交易，交易电量42.75亿千瓦时，适应高比例新能源发展的市场化消纳机制持续完善；陕西以“年度+月度”双边协商的方式常态化组织开展绿电交易，激发绿电消费潜力；浙江持续完善中长期市场交易规则体系，实现中长期市场按工作整月连续开市，推动全省零售用户进入“指尖购电”时代……

在绿电交易保持较高增长势头，市场规模持续扩大的同时，绿证核发也进入“全覆盖”新阶段。什么是绿证？“绿色电力证书是可再生能源发电企业所发绿色电力的‘电子身份证’，是可再生能源电量绿色属性的证明，也是认定可再生能源生产、消费的唯一凭证。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，绿证的核发和交易对推动可再生能源高质量发展，提升绿色电力消费水平具有重要意义。

“绿电交易作为绿色电力市场的核心机制之一，通过市场化交易手段，将可再生能源发电企业直接与需求侧用户连接起来，有效推动了可再生能源利用的规模扩大和绿色发展。”中国能源研究会理事长史玉波表示，随着政策持续实施，大量绿证预计将涌入市场，未来一段时间内市场中绿证的供给量将远大于需求，拓展绿证的应用场景、促进绿证供需匹配将成为下一步的关键节点。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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