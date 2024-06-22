原标题：天津市算力交易中心揭牌上线

记者从此间在天津举办的2024世界智能产业博览会上获悉，20日，天津市算力交易中心正式揭牌上线。

据天津市数据局介绍，天津市算力交易中心作为北方首个“通智超”一体的省级算力交易中心，已接入天津市人工智能计算中心、京津智算中心等多家算力资源，将可以综合实现京津算力资源统筹管理，促进数据要素资源流通，并提供普惠算力资源服务等。

天津市算力交易中心的揭牌，将充分发挥天津市区位和算力资源优势，打造算网协同、普惠易用、绿色安全的一体化算力体系，助力京津冀区域算力产业协同发展，为发展新质生产力提供支撑。

作为产业生态构建的重要举措，同日，天津市数据局还在2024世界智能产业博览会上发布了天津市第一批行业高质量数据集。

此次发布的37家单位的80个行业高质量数据集，涵盖工业制造、交通运输、科技创新、文化旅游、医疗健康、城市治理等12个重点领域，类型包含文本、图片、音频、视频等多种模态。

天津市数据局副局长周胜昔介绍，高质量数据集是人工智能模型训练、推理和验证的关键基础，是按照特定标准，依次开展数据采集、数据清洗、数据归类和数据标注等智能化处理，并具备更新和维护机制的数据集合。此次发布的行业高质量数据集，国内首发占比高、数据应用价值高、产业融合范围广，有助于促进人工智能融入千行百业，推进数字经济与实体经济深度融合。

“下一步，天津将依托产业、科技、人才等优势，持续支持鼓励行业企业、数商和社会资本，整合通用、政用、商用数据资源，加速提升数据供给能力，开发更多细分领域行业数据集，从而加快推进算力、算法、数据一体化应用步伐。”周胜昔说。（记者白佳丽）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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