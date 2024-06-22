人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天津市算力交易中心揭牌上线

2024年06月22日09:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：天津市算力交易中心揭牌上线

记者从此间在天津举办的2024世界智能产业博览会上获悉，20日，天津市算力交易中心正式揭牌上线。

据天津市数据局介绍，天津市算力交易中心作为北方首个“通智超”一体的省级算力交易中心，已接入天津市人工智能计算中心、京津智算中心等多家算力资源，将可以综合实现京津算力资源统筹管理，促进数据要素资源流通，并提供普惠算力资源服务等。

天津市算力交易中心的揭牌，将充分发挥天津市区位和算力资源优势，打造算网协同、普惠易用、绿色安全的一体化算力体系，助力京津冀区域算力产业协同发展，为发展新质生产力提供支撑。

作为产业生态构建的重要举措，同日，天津市数据局还在2024世界智能产业博览会上发布了天津市第一批行业高质量数据集。

此次发布的37家单位的80个行业高质量数据集，涵盖工业制造、交通运输、科技创新、文化旅游、医疗健康、城市治理等12个重点领域，类型包含文本、图片、音频、视频等多种模态。

天津市数据局副局长周胜昔介绍，高质量数据集是人工智能模型训练、推理和验证的关键基础，是按照特定标准，依次开展数据采集、数据清洗、数据归类和数据标注等智能化处理，并具备更新和维护机制的数据集合。此次发布的行业高质量数据集，国内首发占比高、数据应用价值高、产业融合范围广，有助于促进人工智能融入千行百业，推进数字经济与实体经济深度融合。

“下一步，天津将依托产业、科技、人才等优势，持续支持鼓励行业企业、数商和社会资本，整合通用、政用、商用数据资源，加速提升数据供给能力，开发更多细分领域行业数据集，从而加快推进算力、算法、数据一体化应用步伐。”周胜昔说。（记者白佳丽）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“以旧换新”释放新能源汽车市场消费潜力
　　“每天上班通勤往返40多公里，在安装家用充电桩的情况下，每个月能省不少钱。”银川市民王先生表示，他详细了解以旧换新的相关政策后，近期就准备把开了近10年的油车换成新能源汽车。…
两部门联合开展高速公路服务区“节水驿站”试点建设
　　人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）近日，水利部联合交通运输部印发《关于开展高速公路服务区“节水驿站”建设试点工作的通知》（以下简称《通知》），合力打造一批国家级高速公路服务区“节水驿站”。 《通知》明确各省区共选取不多于310个代表性强、基础条件好的高速公路服务区申报试点建设，将其建设成为节水器具普及、用水管理精细、节水氛围浓厚的节水宣传窗口阵地，形成可复制推广的高速公路服务区节水建设和管理模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部