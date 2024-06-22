人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

辽宁传统产业活力涌动

本报记者 董蓓 刘勇 吴琳 郝泽华 本报见习记者 戴宁馨
2024年06月22日09:33 | 来源：光明日报
小字号

原标题：辽宁传统产业活力涌动

盛夏，灿烂的阳光洒向辽沈大地。记者行走在辽宁传统企业的生产一线，触摸东北全面振兴的强劲脉动。

走进位于辽宁沈阳的沈鼓集团透平公司转子车间，工人马长好轻点几次屏幕，就完成了一个工件从派工到完工的流程。

“以前都是班组长派活、师傅领着干活，现在是从屏幕端或者手机端领活，动动手指，机器就能完成零部件的生产。”马长好向记者介绍，有了工业互联网平台，产品平均设计周期缩短近30%，制造成本降低了15%。

目前，沈鼓集团将科技创新的方向瞄准了数字化赋能，在新一代信息技术的加持下，企业运行模式加速升级。“数字化转型是传统产业实现高质量发展的必由之路。”沈鼓集团党委书记、董事长戴继双表示，通过数字赋能、绿色转型，传统产业也能焕发新生、赢得未来。

中国电子信息产业发展研究院科技与标准所所长程楠认为，推进制造业绿色化、智能化发展，要以通用人工智能和制造业深度融合为主线，以应用场景为牵引，加快重点行业智能化发展；加快从能耗双控向碳排放双控转变，从全生命周期角度推进产业链和产业集群的绿色化转型。

在传统的能源企业中，数智化转型升级也按下“加速键”。走进鞍钢矿业关宝山公司的“磨磁黑灯厂房”，整片作业区域看不到操作人员，只见两台大型球磨机在快速运转，24小时“在岗”的智能清扫机器人、磨磁巡检机器人悄无声息地穿梭于设备之间，精准高效地完成各自的任务。

“我们运用大数据、云计算、自动控制、在线监测、AI等先进技术，优化生产管控流程，提高指标精益度和生产效率。自从用上了这些‘黑科技’，职工坐在2公里外的ROC远程控制中心大厅内，就可以全流程控制这里的生产。”鞍钢矿业关宝山公司设备副经理刘春辉说。

如今的鞍钢，正在推进数字化建设全面升级。智慧原料场、自动化炼钢、自动化轧钢、无人化铁水运输、智慧能源中心等一批项目已投运。到2024年初，累计建成集控中心27个，智能模型上线200余个，工业机器人与无人化行车200余台（套）。

统计数据显示，近年来辽宁开展产业园区数字化转型试点，推进“5G+工业互联网”融合应用先导区建设，已新增省级数字化车间及智能工厂200个，累计建成省级工业互联网平台超过100个，全省关键工序数控化率超过65%。

智能化、绿色化，同样是营口港发展的关键词。

在辽宁营口港鲅鱼圈港区集装箱码头的集装箱堆场，各色集装箱码放整齐，高大的橙红色起重机正在装卸货物，整个操作过程中，只有机器在不停忙碌。

“工作人员都在1.5公里以外的办公楼里，远程操作就行了。”辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司副总经理王飞告诉记者。

这是东北地区首个自动化集装箱堆场。在这片20万平方米的场地上，有18台采用双悬臂设计的自动化轨道吊。堆场实施封闭管理，实现了内外集卡作业分离和人机分离，实际作业效率最高可达每小时31自然箱，达到国内领先水平，自动化堆场年度作业量可达80万标箱（TEU）。

1861年，营口港对外开埠。如今，站在新的航程上，营口港正努力开拓创新和绿色发展新境界。

“绿色发展的一个应用，就是这个岸电充电桩，一个配电箱就可以接一条船，实现船只在泊位上的电力供应。”王飞指着岸边一个浅绿色、一米多高的“方盒子”对记者说。

船舶岸电系统是一种将岸上电力供到靠港船舶使用的整体设备，能替代船上自带的燃油辅机，满足船上生产作业、生活设施等电气设备的用电需求。“使用岸电，能够有效减少船舶靠港期间的废气排放，减少大气污染。”王飞说。

自主研制世界首台套湿饱和蒸汽发生装置、形成适合辽河油田的电热熔盐储能注汽工艺技术包……乘着创新发展东风，辽河油田正积极探索油田绿色智能化转型发展新路径。

在辽宁盘锦市辽河油田欢喜岭采油厂，炎炎烈日下，两座巨大的熔盐罐矗立在厂区内，每天将120吨蒸汽注入不远处的蒸汽驱井。这是世界首座电热熔盐储能注汽试验站，2023年12月6日在辽河油田成功建成投产。

“辽河油田是我国最大的稠油、高凝油生产基地，由于稠油黏度高、流动性差，过去我们都是通过燃烧天然气，利用蒸汽锅炉把水变成湿饱和蒸汽注入井下，驱使油层流动，然后开采。”中国石油辽河油田公司设计院院长孙雁伯对记者说，注汽系统年消耗天然气约14亿立方米、排放二氧化碳303万吨，这种高耗能、高碳排的方式制约着油田绿色低碳转型，亟须探索出一种清洁能源替代的有效路径。

“如今，我们创新研发出了全新的电热熔盐储能注汽工作流程，拥有完全自主知识产权。以电代气，利用谷电或绿电加热熔盐储能，替代现有的燃气注汽锅炉，开启了控降化石能源消耗、提升绿电消纳能力、辅助电网削峰填谷的新尝试！”孙雁伯兴奋地说。

“我们在采油系统，集中推广智能、节能技术；在集输系统，大力实施关停并转减等集约化改造；在热注系统，通过技术升级和管理升级，环环提高热效率，争当绿色转型‘排头兵’。”中国石油辽河油田公司总经理王希友介绍，2023年，全油田措施节能7.3万吨标煤、节水34.8万立方米，油田清洁生产水平持续提升。

放眼广袤的辽沈大地，传统产业向新求变，正乘着“数智化”东风破浪前行。

(责编：杨虞波罗、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“以旧换新”释放新能源汽车市场消费潜力
　　“每天上班通勤往返40多公里，在安装家用充电桩的情况下，每个月能省不少钱。”银川市民王先生表示，他详细了解以旧换新的相关政策后，近期就准备把开了近10年的油车换成新能源汽车。…
两部门联合开展高速公路服务区“节水驿站”试点建设
　　人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）近日，水利部联合交通运输部印发《关于开展高速公路服务区“节水驿站”建设试点工作的通知》（以下简称《通知》），合力打造一批国家级高速公路服务区“节水驿站”。 《通知》明确各省区共选取不多于310个代表性强、基础条件好的高速公路服务区申报试点建设，将其建设成为节水器具普及、用水管理精细、节水氛围浓厚的节水宣传窗口阵地，形成可复制推广的高速公路服务区节水建设和管理模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部