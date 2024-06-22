原标题：中国质造，让欧锦赛更智能更绿色更便捷

“喜欢我的新车！”——2024德国欧锦赛开赛当天，英格兰球星福登在社交媒体上发出自己与新车的合影。这位上赛季英超最佳球员的新座驾，正是中国汽车品牌比亚迪在海外市场推出的纯电新能源汽车“海豹”。

福登其实不是第一位开“海豹”的英格兰队员。上个月，他的队友沃克也曾晒照喜提新车。

和这几名球星一样，欧足联也选择了中国新能源汽车。在德国这个欧洲汽车制造中心，比亚迪取代大众，成为欧锦赛官方出行合作伙伴。这是欧锦赛历史上首次携手新能源汽车品牌，也是首次与中国汽车品牌合作，在全球减排的大背景下有标志性意义。

对于这一决定，欧足联代表盖伊·爱普斯坦表示，这符合欧足联打造绿色欧锦赛的愿景。“比亚迪因在新能源汽车领域的创新而闻名世界，我们看好比亚迪对欧锦赛绿色转型的促进作用。”

这正是欧锦赛上中国元素的一个缩影。本届欧锦赛，13个官方顶级合作伙伴中，有5家中国企业——比亚迪、海信、Alipay+、VIVO和速卖通，代表着新能源汽车、显示技术、支付科技、移动终端、跨境电商，无一不与科技和创新相关，都是成长于中国市场的新质生产力代表，也是当下热门的出海赛道。

与以往赞助体育赛事相比，欧锦赛上的中国企业不再满足于只是赛场边的品牌露出，而是深度参与赛事各个环节。来自中国的新技术、新业态、新理念，正在重塑赛事本身。

中国方案

有不少球迷发现，每当比赛进行视频助理裁判（VAR）回看时，屏幕上都有中国品牌海信的标志。

从2016年开始，海信成为欧锦赛官方合作伙伴已有8年时间。本届欧锦赛海信还成为赛事VAR显示官方合作伙伴。

这是欧足联第一次开放涉及专业判罚领域的商业权益。欧锦赛开始前，欧足联再三论证，并对海信的产品进行了多轮技术测试，最终才下定决心。

能通过欧足联的严苛技术测试，彰显了海信在显示领域的科技积累。欧锦赛开幕前，海信推出全新的ULED X全场景AI计算画质平台，可以根据场景需求对画面进行像素级的实时识别与处理。为了在电视上更好地呈现足球比赛，海信运用MEMC运动补偿技术，让高速运动场景的显示效果更加流畅。同时，海信还专门开发了体育模式、球星识别、AI搜图等观赛功能。

除了提供技术产品以外，中国企业也给欧锦赛带来了消费方式的变革。蚂蚁集团旗下的Alipay+作为欧锦赛官方全球支付合作伙伴，把中国消费者最熟悉的“扫码支付”带到欧洲。

据了解，目前已经有来自全球30个电子钱包、银行App等合作伙伴的用户可以在欧锦赛各大球场使用移动支付应用进行付款。这些用户无需下载新的应用软件，只要使用自己的电子钱包，看到Alipay+的蓝色二维码牌，就可以扫码支付。

来自中国的蓝色二维码，正在助力习惯使用信用卡支付的欧洲加快进入移动支付时代。

《商业内幕》网站称：“中国在欧锦赛上扮演着惊人的角色。中国品牌正在通过人们对欧锦赛的关注来征服新市场。”

借船出海

中国企业走出去，往往是先产品后品牌，因为品牌形象的建立需要长期积累。对于胸怀全球化战略的企业来说，体育营销是实现品牌影响力提升和企业国际化发展的重要加速器。在欧锦赛上的亮相，有效助推中国品牌在欧洲落地生根。

通过欧锦赛，Alipay+在欧洲加速落地。今年4月，Alipay+与欧洲移动支付平台Bluecode达成合作，Alipay+的全球商家能够支持来自德国和奥地利300多家银行的移动支付方式。目前在欧洲已有超过40万商户可以“扫码支付”。

比亚迪的多款车型亮相欧锦赛比赛场馆与官方球迷广场。目前比亚迪的5款车型已进入欧洲19个国家（地区），累计开店超230家。

大众汽车集团旗下的沃尔夫斯堡足球俱乐部总经理米斯克认为：“中国经济的成长在这次欧锦赛上得到自然而然的体现，尤其反映在赞助商数量上。我们看到一种趋势、一种转变。当新的市场参与主体进入欧洲市场时，就会出现这种情况。这意味着欧洲市场主体需要迎接竞争，并找到解决方案。事实上，围绕大型体育赛事的商业竞争，所有参与者、挑战者都在这个市场中扮演角色、发挥作用。”

作为赞助欧锦赛时间最长的中国内地企业，从2016年至今，海信的海外收入从234亿元增长到858亿元人民币，在整体营收中的占比从23%提升到43%。

第三方数据显示，在海外，500美元（约合3630元人民币）是低端家电与中高端家电的分水岭，中国家电产品此前长期在500美元以下的红海市场拼杀。通过技术创新和自主品牌建设，海信等中国家电企业开始闯入500美元以上的蓝海市场。

在本届欧锦赛举办地德国，截至今年5月，海信电视500美元以上产品销量同比增长101%，海信冰箱500美元以上产品销量同比增长91%，海信德国公司今年1—5月累计销售额同比提升52%。

“高溢价能力来自产品的创新力。在出海的过程中，我们越来越强烈地感受到，提前进行高端化转型的中国企业，在走出去时更具韧性和后劲，也更能赢得竞争优势。”海信国际营销公司总裁方雪玉说。

中国贡献

合作的基础在于互利共赢。中国企业在欧洲市场发展壮大，也给欧洲带来新的商业机遇和就业机会。

欧锦赛所带动的“你扫我、我扫你”热潮，引起了欧洲科技领域专家埃菲·皮拉里努的注意。她在社交平台上表示，Alipay+让跨境支付变得“丝滑”，无论大小商家，从街头小冰激凌摊到连锁餐厅都能从中受益；跨境移动支付的价值会日益凸显，将有利于旅游经济的发展。“这是跨境支付的下一个数字化时代。”她说。

2023年12月，比亚迪宣布在匈牙利建设新能源汽车整车生产基地，帮助当地构建绿色“生态圈”，推动欧洲能源结构绿色转型。

在欧锦赛慕尼黑赛场的华人志愿者窦文韬认为，现场最大的感受就是中国企业的广告覆盖率非常高，能够感受到很多中国企业已经成为欧洲人日常生活的一部分。欧锦赛上出现大量中国广告不只是依靠赞助费，还意味着在这些领域中国企业正逐渐在欧洲立足。

深耕欧洲市场多年的海信在欧洲拥有近1万名员工，在斯洛文尼亚、塞尔维亚、捷克、法国和波兰有5个主要生产基地，并在欧洲建立了6个研发中心。

方雪玉表示，通过欧锦赛等体育赛事建立的品牌认知，也改变了海信欧洲合作客户的看法——“这说明和很多来欧洲赚快钱的企业不一样，我们是要在这里长久发展的，是要认真做品牌。”

“如此，双方就不是单纯的买卖关系，而是可以一起成长的共同体关系。”方雪玉说。

（新华社德国盖尔森基兴6月20日电 记者肖世尧、公兵、肖亚卓、刘旸 参与采写：王自强）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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