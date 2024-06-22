人民网北京6月22日电 （记者孙博洋）“在青海省市场监管部门的大力帮助下，及时解决企业因氯化钾标准等级缺档不能享受铁路优惠运价的难题，2024年仅此项优惠可为盐湖企业节约成本超亿元。”青海盐湖企业负责人表示。

近日，由青海省市场监管局联合中国质量万里行促进会举办的第二届中国质量万里行?青海质量行活动在青海举行。

据中国质量万里行促进会相关负责人介绍，此次活动取得了七项成果：

一是持续强化标准引领，指导开展盐湖产品标准水平评估，提升标准化技术委员会参与度，帮助培训国际标准化人才，积极推动盐湖产业基地标准化体系建设，强化标准引领盐湖产业升级，提升盐湖产业的竞争力，助力盐湖产业绿色发展。

二是持续提升计量能力，与中国计量科学研究院建立合作机制，指导产业计量中心建设，开展盐湖产业计量器具在线检测关键技术攻关，研究编写技术规范，帮助培养企业计量技术人才。

三是持续完善一站式服务，发挥中国质量万里行促进会桥梁纽带作用，邀请高水平技术机构入驻平台，注重跟踪服务效果，为企业提供生产质控、品牌培育、团标制定等全方位的便捷服务。

四是持续培养质量人才，落实首席质量官制度，广泛开展 QC小组活动，协调质量专业主考院校对青海开放自学考试招生，满足行业、企业急需质量管理人才的迫切需求。

五是持续加快品牌建设，指导青海湖生态旅游标准化示范区创建，充分挖掘青海湖生态资源和文化底蕴，讲好大美青海“皇冠上的蓝宝石”的美丽故事。开展跨区域品牌合作，推行标准互认和认证采信，合作共建“标准+认证”区域公共品牌培育发展机制，着力提升青海优质产品声誉。

六是持续助力新兴产业发展，立足服务绿色算力转化为新质生产力，指导完善市场监管领域服务绿色算力产业发展的具体举措，为绿色算力产业提供标准计量、检验检测、绿色评价、知识产权等方面服务，推动区域经济转型升级。

七是深挖2024年“以质创效”典型案例。一个案例胜过一沓文件，培树典型案例，以精品案例为“标尺”，以“质”创效，以“效”争优，以“质效双优”的高标准，谋创新，践行动，出成效。从“一枝独秀”向“百花齐放”转变，赋能高质量发展工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经