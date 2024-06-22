人民网北京6月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局对反食品浪费标准实施情况进行了监测，推动相关标准落地见效。监测结果表明，反食品浪费国家标准实施有效率达94.4%。

各地区各部门高度重视反食品浪费标准制定工作，据市场监管总局相关负责人介绍，目前我国各类反食品浪费标准总数达到308项。其中，国家标准71项，占比23.1%；行业标准20项，占比6.5%；地方标准91项，占比29.5%；团体标准109项，占比35.4%；企业标准17项，占比5.5%。属于第一产业反食品浪费标准的共计59项，占比19.2%；属于第三产业反食品浪费标准共计221项，占比71.7%；还有28项属于跨产业领域，占比达9.1%。

据上述负责人介绍，通过对采集到的共计21.6万次实施频次标准实施数据进行分析，现有71项反食品浪费国家标准中，有67项国家标准实施效果明显，占比达94.4%。监测实施量排名前列的标准包括GB/T39002-2020《餐饮分餐制服务指南》、GB/T40042-2021《绿色餐饮经营与管理》、GB/T42966-2023《餐饮业反食品浪费管理通则》、GB/T33497-2023《餐饮企业质量管理规范》，监测实施量均达万次以上，表明反食品浪费正在成为全社会的自觉行动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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