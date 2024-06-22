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海南自贸港加工增值免关税政策内销货值破50亿元

2024年06月22日14:43 | 来源：新华网
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　　新华社海口6月22日电（记者吴茂辉）记者21日从海口海关了解到，海南自贸港加工增值30%货物内销免关税政策实施以来，截至今年5月底，共有26家企业开展加工增值业务，内销货值51亿元，减免关税4.2亿元。其中，今年前5个月，共内销货值4.3亿元，同比增长31.7%，减免关税3031万元，同比增长21.9%。

　　加工增值内销免关税政策是海南自贸港最核心的税收政策之一。《海南自由贸易港建设总体方案》明确，海南自由贸易港封关运作后，对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过30%（含）的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，照章征收进口环节增值税、消费税。

　　2021年7月，该政策在洋浦保税港区率先落地实施，后扩展至海口综合保税区、海口空港综合保税区和海关特殊监管区域外符合条件的企业实施。三年来，政策红利不断释放，惠及粮油、肉类、水产、医疗器械、钻石珠宝、高性能新材料等产品制造企业。

(责编：徐婵、胡永秋)
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