新华社北京6月22日电（记者陈炜伟、周圆）国家发展改革委主任郑栅洁22日说，所谓中国新能源产业“产能过剩”论调违背市场规律和经济常识，欧盟对华电动汽车加征关税损人不利己，中方将采取一切措施维护中国企业的合法权益。

中德气候变化和绿色转型对话合作机制首次高级别对话当天在北京举行。郑栅洁在会上表示，中国新能源产业的发展是技术、市场、产业链等综合优势的结果，是在激烈市场竞争中发展起来的，是市场规律在发挥作用，是“竞争”出来的，不是“补”出来的，更不是什么不公平竞争。

数据显示，中国新能源汽车产能利用率稳定在较高水平，产品以自销为主，出口占比仅为12.5%。中国电动汽车主流车型在海外的平均售价均高于国内售价。

与此同时，中国持续扩大高水平对外开放，近年来不少外资车企加大在华投资力度。郑栅洁分析，外资品牌愿意在中国投资设厂，不是因为补贴，而是中国有最完善的电动汽车产业链，拥有技术娴熟的汽车产业工人。

他还表示，当前新能源汽车的全球产能还不能满足市场需求，中国的新能源汽车对推动全球绿色低碳转型还可以作出更大贡献。保护主义保护不了竞争力，只会拖累全球应对气候变化、推进绿色低碳转型的进程。期待德方展现在欧盟内的领导力，做正确的事情。

(责编：徐婵、胡永秋)

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