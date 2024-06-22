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成达万高铁全面进入桥梁架设阶段

2024年06月22日20:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月22日电（记者樊曦）22日，随着中铁十八局承建的成达万高铁达州段首榀重约700吨的箱梁在鲤鱼河特大桥精准落位，成达万高铁全面进入桥梁架设阶段，为全线按期建成通车奠定了坚实基础。

　　据中铁十八局项目负责人韦有波介绍，成达万高铁横贯川渝交界的大巴山地区，地形起伏大，地质地貌复杂，特大桥和超长隧道串联分布，桥隧比高达80%以上，工程技术难度高。此次开始架梁施工的鲤鱼河特大桥全长2327米，是成达万高铁穿越川东山区的最长铁路桥。

　　成达万高铁是国家“八纵八横”高速铁路网沿江通道的重要组成部分，西起四川省成都市天府站，途经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区，接入既有郑渝高铁万州北站。线路建成通车后将与成渝、渝万、渝贵等我国西南地区的多条高铁相连，为推动成渝地区双城经济圈建设提供坚实的运能保障。届时，从成都经达州到重庆的行车时间，将由5个小时左右缩短到2小时以内。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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