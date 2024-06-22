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全面生效一周年：RCEP重实效惠全球

2024年06月22日20:33 | 来源：新华网
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新华社合肥6月22日电（记者马欣然、汪奥娜、贾稀荃）时值南半球冬日，澳大利亚悉尼西南部维特莱尔公园工业区的合力大洋洲公司2775平方米的仓库内，各类叉车整齐停放，工人驾驶货车穿梭其中，一派火热景象。

这是中国叉车巨头安徽合力股份有限公司继投资泰国曼谷后，再次落户RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）成员国。自去年12月注册大洋洲公司以来，合力今年前5个月在澳销量同比增长63%。

在安徽合力股份有限公司的生产车间，工人们在生产销往RCEP成员国的叉车（2023年6月1日摄）。新华社记者 汪海月 摄

在安徽合力股份有限公司的生产车间，工人们在生产销往RCEP成员国的叉车（2023年6月1日摄）。新华社记者 汪海月 摄

“这充分证明了RCEP的关税减免、通关简化、贸易投资便利化等切实红利，对于公司在RCEP成员国市场发展所带来的积极影响。”安徽合力股份有限公司党委副书记、总经理周峻说，今年公司已申领RCEP原产地证书333份，累计关税减免约750万元人民币。

2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。2023年6月2日，RCEP对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个签署国全面生效。

作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP已成为亚太区域经济一体化的重要里程碑。2023年，RCEP区域内部贸易达5.6万亿美元，共吸引绿地投资2341亿美元，是协议生效前的2021年的2.2倍。

中国国际经济交流中心世界经济研究部研究员逯新红认为，在地缘冲突加剧、经济全球化遭遇逆流，世界经济复苏乏力的背景下，RCEP以经贸规则合力激活地区合作活力，初步形成了共享红利、共促发展的区域合作新局面，是维护开放型世界经济的重要支柱。

RCEP全面生效一周年之际，21日在安徽黄山举办的2024RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛上，300余名中外嘉宾会聚一堂，共同探讨RCEP为世界带来的新机遇、为区域贸易注入的新动能。

2023年9月12日在广西凭祥友谊关口岸拍摄的等待通关的进口榴莲。新华社记者 曹祎铭 摄

2023年9月12日在广西凭祥友谊关口岸拍摄的等待通关的进口榴莲。新华社记者 曹祎铭 摄

会上，安徽省与印度尼西亚东加里曼丹省签署友好交流合作意向书，发布了《RCEP区域合作发展报告2024》，举行了10个经贸人文项目签约，并启动筹建中国—东盟新能源汽车行业合作理事会、中国—东盟光伏行业合作理事会、RCEP中医药行业合作理事会。

“从经贸到人文，论坛发出了RCEP成员国充分发挥各自优势、进一步释放地方合作潜力的强信号。”逯新红说。

在中日韩合作秘书处秘书长李熙燮看来，RCEP极大促进了区域内贸易和投资增长，推动了地区产业链和供应链的发展。

关税减让是自贸协定在货物贸易领域取得的重要成果，优惠原产地证书是企业享受自贸协定项下关税减让的重要凭证。

世界银行的一项研究指出，RCEP统一原产地累积规则的突破，使关税减让对经济增长的拉动效应提升1倍以上。

RCEP全面生效一年来，青岛海关签发RCEP原产地证书超12万份，数量居中国签证机构首位，享惠货值254.8亿元，有关企业可享受RCEP其他成员方关税减让约3.8亿元。

韩国中小企业振兴公团东北亚总部本部长金相佑对此深有体悟：“青岛市城阳区有很多韩国企业发展，涉及医美、食品饮料等很多领域，相关通关政策让经营成本有所降低，公团也将在这里开设韩国商品体验馆，促进双方更为紧密的贸易合作。”

2023年8月18日，人们在第三届RCEP区域（山东）进口商品博览会上参观。新华社发（许传宝 摄）

2023年8月18日，人们在第三届RCEP区域（山东）进口商品博览会上参观。新华社发（许传宝 摄）

作为拥有14亿多人口的世界第二大经济体，全球重要制造业和高科技产品生产基地，中国为RCEP成员国提供了携手发展新赛道的新机遇。

“中国企业在绿色能源、数字经济等方面具备全球领先优势，东盟与中国在‘新三样’方面开展合作互补性强，为双方合作提供了广阔的市场空间。”中国—东盟中心贸易投资部主任郭传维20日在黄山论坛系列活动上说。

中国既从RCEP生效实施中获益，也是RCEP合作的重要贡献者。今年以来，中国采取了一系列务实举措，推动高质量实施RCEP。

近期，商务部围绕加强顶层设计、促进货物贸易发展、推动服务贸易和投资合作、营造良好营商环境四大方面，印发了高质量实施RCEP的好经验好做法，供各地在RCEP实施中参考借鉴，持续提高协定利用效果、更好惠及广大企业。

海关总署表示，将充分释放RCEP等自贸协定、主动披露等政策红利，持续规范进出口环节收费行为，真金白银帮助企业降成本。

数据显示，2023年，中国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元人民币，比2021年增长5.3%。尤其是投资合作持续升温，中国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达到180.6亿美元，同比增长26%，高于中国对全球投资增速14个百分点。

RCEP合作成效突出，提振了国际社会对多边主义的信心，“磁引力”持续增强。美国彼得森国际经济研究所研究显示，到2030年，RCEP有望带动成员出口净增加5190亿美元。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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