在中国遍地开花的政府母基金中，又有百亿级别的新资金入场。

经济大省江苏近日宣布，正式启动运行总规模500亿元的省级战略性新兴产业母基金。

让市场眼前一亮的是，江苏省专门强调这一省级母基金的定位为“耐心资本”，这有何深意？

江苏的任务

回望今年全国两会，中央高层给江苏下达了新任务：加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，使江苏成为发展新质生产力的重要阵地。

作为GDP总量全国排名第二的经济大省，同时具备战略性新兴产业发展态势良好的基础，江苏有责任也有能力去努力完成上述国家给定的KPI。

应看到，发展新质生产力不是一蹴而就，颠覆性的科技创新不确定性更加突出，原创性的科技应用很难有立竿见影的回报，长期、稳定的资金支持才能解决新质生产力“成长的烦恼”。由此，壮大“耐心资本”成了加快培育新质生产力的重要引擎。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对三里河表示，江苏省母基金投资方向为战略性新兴产业，这些产业通常具有很好的发展前景、是未来的主导产业，从当下到未来要经历不同的发展阶段，不断成长再到成熟，显然资金的投资时间会更加长远，“耐心资本”的定位显示出江苏在培育新质生产力上的“长期主义”。

江苏的行动

再看基金启动运作，三里河从江苏了解到，伴随着500亿母基金的设立，一个三层基金架构搭建完成：省级母基金与设区市、省属企业合作设立三类产业专项基金，产业专项基金还将进一步吸引产业资本、社会资本、保险资金、社保基金等合作，设立一系列产业子基金。

母基金，"基金的基金"，它投资形成的"子基金"会变成一个投资网络，即包含多个子基金的基金组合。“母”字也意味着一个更高层次的基金结构，使得母基金能提供更广泛的投资选择和更高级别的风险管理，也发挥出引导作用。

“江苏省级母基金形成的各级各类基金将各司其职、分工协作，在省市联动、政企联动下，支撑新兴产业发展。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

最新消息显示，江苏省战略性新兴产业母基金拟合作设立的首批产业专项基金共14只，总规模506亿元。其中，省级母基金出资126.5亿元，这也标志着省级母基金的总体架构逐步落地。

各设区市也都选择了主导优势产业或重点发展产业作为基金投资方向，如南京市软件信息和新型电力、苏州市生物医药、无锡市集成电路等，设区市通过组建产业专项基金，推动优势战略性新兴产业进一步高质量融合集群化发展。

江苏的启示

南方科技大学副校长、南方科技金融研究院院长金李告诉三里河，江苏省设立500亿省级母基金传达出四个鲜明信号，也给其他省份带来启示。

——布局发展新质生产力。江苏省愿意通过财政手段，积极引导资金流向，支持创新和战略性新兴产业的发展，加快培育新质生产力，推动经济高质量发展。

——承诺长期投资。母基金的设立反映了江苏省对新兴产业的资金支持着眼长远，而非追求短期收益。

——努力提升区域经济竞争力。设立母基金的目的是支持高科技、高成长的产业领域，这将有助于提升江苏省的区域经济竞争力，加快构建现代化经济体系。省内一盘棋在一定程度上避免了资金过于分散和投向重复等问题。

——强化政府与市场的合作。此次母基金管理运作将加强政府与市场的合作，通过政府的引导作用和市场的资源配置机制，更有效地推动产业发展，吸引更多的社会资本和机构投资者参与，形成政府与市场共同推动产业发展的良好局面。

田利辉也说，中国地方政府可借鉴江苏此次设立母基金的经验，通过设立更多具有针对性和引导性的母基金，汇聚社会资本，共同推动国家战略性新兴产业的发展。（“三里河”工作室出品）

(责编：杨曦、陈键)

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