人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国首座时速350公里公铁混层桥梁主塔封顶

2024年06月24日11:18 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月24日电（记者樊曦）24日，随着最后一方混凝土浇筑完成，我国首座时速350公里公铁混层合建桥梁——昌九高铁扬子洲赣江公铁大桥首个主塔封顶。

赣江公铁大桥由中国铁建铁四院设计、中铁大桥局施工，此次完成封顶的是大桥西支主桥主塔。据铁四院大桥设计负责人崔苗苗介绍，大桥横跨赣江下游西支、中支、南支三条支流，下层中间为双线时速350公里高速铁路，两侧为4车道城市主干道，上层为双向8车道城市快速路，上下层公路达到双向12车道。建成后，大桥将成为全国公路车道数量最多、通行能力最大的公铁混层合建桥梁。

“大桥斜拉索设计呈竖琴状布置，每根斜拉索，由547根直径7毫米、强度1860兆帕的钢丝组成，每根直径达21.1厘米，为国内罕见的大直径斜拉索。”崔苗苗说。

昌九高铁是国家“八纵八横”高铁网主通道京港（台）通道的重要组成部分。项目建成后，对江西省进一步对接融入粤港澳大湾区，助力长江经济带发展战略实施，推动沿线经济社会高质量发展具有重要意义。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国山西传统村落大赏 | 砖石筑墙 青瓦覆顶 解锁黄河边的古城文化
　　传统村落是文化遗产的重要组成部分，保存着珍贵的历史信息与文化景观，极具文明价值和传承意义。为了加强传统村落和乡村特色风貌保护，我国从2012年起建立了中国传统村落名录，对典型的、有保护价值的传统村落开展保护、调查等工作。…
聚焦未来增长新前沿 达沃斯亮点抢“鲜”看
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部