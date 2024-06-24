新华社北京6月24日电（记者樊曦）24日，随着最后一方混凝土浇筑完成，我国首座时速350公里公铁混层合建桥梁——昌九高铁扬子洲赣江公铁大桥首个主塔封顶。

赣江公铁大桥由中国铁建铁四院设计、中铁大桥局施工，此次完成封顶的是大桥西支主桥主塔。据铁四院大桥设计负责人崔苗苗介绍，大桥横跨赣江下游西支、中支、南支三条支流，下层中间为双线时速350公里高速铁路，两侧为4车道城市主干道，上层为双向8车道城市快速路，上下层公路达到双向12车道。建成后，大桥将成为全国公路车道数量最多、通行能力最大的公铁混层合建桥梁。

“大桥斜拉索设计呈竖琴状布置，每根斜拉索，由547根直径7毫米、强度1860兆帕的钢丝组成，每根直径达21.1厘米，为国内罕见的大直径斜拉索。”崔苗苗说。

昌九高铁是国家“八纵八横”高铁网主通道京港（台）通道的重要组成部分。项目建成后，对江西省进一步对接融入粤港澳大湾区，助力长江经济带发展战略实施，推动沿线经济社会高质量发展具有重要意义。

(责编：卫嘉、白宇)

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