前5个月全国一般公共预算收入96912亿元
2024年06月24日11:19 | 来源：新华网
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新华社北京6月24日电（记者申铖、韩佳诺）财政部24日发布数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。
分中央和地方看，前5个月，中央一般公共预算收入42778亿元，同比下降6.7%；地方一般公共预算本级收入54134亿元，同比增长0.5%。从税收收入来看，全国税收收入80462亿元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右。
财政支出方面，前5个月，全国一般公共预算支出108359亿元，同比增长3.4%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出14429亿元，同比增长10.2%；地方一般公共预算支出93930亿元，同比增长2.4%。
各级财政部门加强财政资源统筹，保持适当支出规模，优化财政支出结构，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。从主要支出科目来看，前5个月，社会保障和就业支出18583亿元，同比增长4.5%；教育支出16359亿元，同比增长2.3%；城乡社区支出8174亿元，同比增长9.5%；农林水支出8270亿元，同比增长12%。
全国政府性基金预算收支方面，前5个月，全国政府性基金预算收入16638亿元，同比下降10.8%；全国政府性基金预算支出27704亿元，同比下降19.3%。
(责编：卫嘉、白宇)
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