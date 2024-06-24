“治理型内容风控关键技术及应用”获国家技术发明二等奖
2024年06月24日20:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，中国科学技术大学张勇东、中国科学技术大学毛震东、中国科学技术大学谢洪涛、人民网股份有限公司靳国庆、联通数字科技有限公司赵慧婷、中国科学技术大学王朋喆团队凭借“全媒体环境下治理型内容风控关键技术及应用”项目，荣获2023年度国家技术发明二等奖。
2023年度国家科学技术奖共评选出250个项目和12名科技专家。其中，国家最高科学技术奖2人；国家自然科学奖49项，其中一等奖1项、二等奖48项；国家技术发明奖62项，其中一等奖8项、二等奖54项；国家科学技术进步奖139项，其中特等奖3项、一等奖16项、二等奖120项；授予10名外国专家中华人民共和国国际科学技术合作奖。
自然科学奖
一等奖
二等奖
国家技术发明奖
一等奖
二等奖
国家科学技术进步奖
特等奖
一等奖
创新团队
二等奖
(责编：孙红丽、章斐然)
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