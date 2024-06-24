人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）近期，我国南方多地持续出现强降雨，广东、广西、安徽、福建、湖南等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。

金融监管总局数据显示，截至6月23日12时，相关地区保险机构累计接报案1.84万件，报损金额6.19亿元，涉及车险、企财险、农险、意外险、农房保险等险种。各相关保险机构已向受灾现场累计投入人力近万人次，派出查勘救援车辆超5000辆次，目前已赔付和预赔付金额1.05亿元，各项理赔工作正在稳妥有序推进。

据介绍，金融监管总局党委6月18日印发通知，要求保险业强化风险意识、底线思维，压实责任、加强统筹，扎实做好防汛抗旱灾害应对和保险理赔服务各项工作。广东、广西、安徽、福建、湖南等金融监管局第一时间抓好落实，及时启动大灾响应，要求辖内保险机构按照当地党委政府防汛工作总体安排，统筹调度金融服务资源，切实发挥保险业灾前防范、灾中救助、灾后理赔的功能作用。

保险业迅速落实监管要求，快速启动保险理赔应急响应，深入受灾一线全力做好灾害救援和理赔服务等工作。积极加强与政府部门协调联动，在气象分析、信息共享、灾害救援、队伍协同等各方面形成政企工作合力，在受灾严重的乡镇设立临时现场理赔点，方便现场查勘调度。坚持特事特办、急事急办，启动理赔服务绿色通道，简化理赔手续，优化理赔流程，按照“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”原则，开展保险理赔服务。着力抓实风险减量管理工作，通过微信公众号、点对点气象风险提示、企业微信任务助手转发信息等方式，多途径、多渠道提供雨情汛情险情信息。

“去年京津冀等地特大洪涝灾害发生后，保险业早赔快赔、应赔尽赔，全力帮助受灾群众和经营主体渡过难关，尽快恢复正常生产生活秩序。年初，全国首单全灾种的综合巨灾保险在河北正式落地。我们将推动健全多方参与的巨灾保险保障体系，指导保险机构发挥风险管理专业优势，做好事前防灾、事中减灾、事后救灾。”金融监管总局局长李云泽日前在第十五届陆家嘴论坛开幕式上说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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