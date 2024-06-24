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我国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨

2024年06月24日20:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）中国海油23日发布消息，我国海上最大自营油田——绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，相当于2023年我国原油产量的一半，可供千万级大型城市人口使用约20年，成为我国第一个生产原油超亿吨的海上油田。

航拍绥中36-1油田CEP平台。受访者供图

航拍绥中36-1油田CEP平台。受访者供图

中国海油天津分公司副总经理张春生介绍，绥中36-1油田位于渤海湾北部，于1993年投产，高峰年产原油超500万吨，累计探明石油地质储量超3亿吨，目前拥有24座海上平台、545口油水井，日产原油超8900吨，是我国第一大原油生产基地渤海油田的主力油田。

绥中36-1油田CEP平台。受访者供图

绥中36-1油田CEP平台。受访者供图

“原油绥中36-1油田地处北纬40度冰区，属于稠油油田，开采面临冰冻期和原油流动性差的双重挑战。我们首创注水强采稠油开发技术，采用反九点法注采井网，在工艺、防砂等方面进行技术引进和革新，攻克了海上稠油开发这一世界级技术难题。”中国海油天津分公司辽东作业公司总经理许建军表示，绥中36-1油田已开采区块的采出程度高达33.9%、整体含水率超过91.8%，油田人员对现有生产动态资料分析发现，地层中仍分布着可观的剩余油储量。

绥中36-1油田二次调整项目夜景。受访者供图

绥中36-1油田二次调整项目夜景。受访者供图

为进一步挖掘油田潜力，2024年2月，绥中36-1油田二次调整项目正式投产，截至目前，已累计贡献原油产量超20万吨，预计全年可释放产能100万吨，为老油田实现稳产增产积累了经验。

(责编：孙红丽、吕骞)
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