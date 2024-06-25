本报记者 邱海峰

图为货轮在湖南城陵矶新港码头进行装卸作业。

岳阳城陵矶综合保税区供图

图为在安徽省合肥市包河区，一家外贸企业工作人员在银行办理退汇业务。

李 青摄（人民视觉）

截至目前，工行北京分行已累计为北京地区46家企业办理“贸易外汇收支企业名录”登记业务。图为工行北京宣武支行工作人员在为客户办理名录登记业务。

皇甫俊凯摄（人民视觉）

外贸企业用汇迎来新变化——“贸易外汇收支企业名录”许可取消，海关特殊监管区域企业贸易收支手续简化，货物贸易特殊退汇免于登记业务权限放宽……根据国家外汇管理局发布的《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），上述便利化举措自今年6月1日起实施，10余万经营主体将从中受益。这次外汇业务流程调整具体怎样便利企业用汇？实施近一个月来效果如何？记者采访了国家外汇局和相关企业。

优化外贸企业名录登记管理

——截至6月20日，银行累计办理名录登记业务9322笔；银行可在15分钟内完成名录登记办理手续，较以往用时大幅缩短

“从提交申请到完成登记大概用了八九分钟，挺快的。”6月3日在中国工商银行北京宣武支行，北京云和利尔国际商贸有限公司负责人温淼波成功办理“贸易外汇收支企业名录”登记业务，“就近在开户银行进行名录登记，降低咱业务办理的‘脚底成本’，方便多了！”

温淼波感受到的“方便”正是基于此次外贸企业名录登记管理的优化。根据相关规定，外贸企业开展货物贸易外汇收支业务前，需办理“贸易外汇收支企业名录”登记。此前，作为行政许可管理，企业需到国家外汇局各分局办理名录登记。数据显示，2023年，全国各地外汇分局共办理名录登记近19万笔，占外汇局行政许可的七成以上。

国家外汇局相关部门负责人表示，随着对外开放不断深化，相关外贸管理部门对外贸企业的管理方式发生改变，许多事项管理由事前准入管理转为事中事后管理。此次改革顺应管理方式的转变，取消了外汇局办理名录登记的行政许可，改由银行采集企业名录信息。

调整之后，银行能否及时适应新角色，有效满足企业业务办理需求？

“从4月份《通知》出台到正式实施，有2个月的过渡期，我们组织全辖支行网点开展宣传，参加外汇局业务培训，熟悉名录登记办理流程，制定内控制度规范操作。”工行北京分行相关负责人说，“目前我行已累计为北京地区46家企业办理名录登记业务。与此同时，我们总行正加紧改造网上银行功能，加快实现名录登记线上申请，努力为企业提供更好的外汇服务体验。”

国家外汇局北京市分局经常项目管理处副处长叶欢表示，为推动名录登记改革工作稳步落地，北京市分局持续加强政策宣传和业务指导，帮助辖内银行做好制度建设、培训宣传、系统权限配置、业务受理渠道等准备工作。截至6月20日，北京辖内已有27家银行137家网点通过线上、线下方式为外贸企业累计办理名录登记258笔、名录信息变更74笔。

从全国范围看，新举措实施以来，各地积极推进。截至6月20日，银行累计办理名录登记业务9322笔，与2023年日均水平大致相当。国家外汇局介绍，名录登记由银行直接办理后，银行可为企业提供名录登记、外汇账户开立和外汇收支办理一站式服务，有效降低企业时间成本，提升企业资金结算效率。据调研，银行可在15分钟内完成名录登记办理手续，较《通知》出台前的平均办理时间（约1个工作日）大幅缩短。

放宽银行办理货物贸易特殊退汇权限

——约有50%的货物贸易特殊退汇登记业务无需前往外汇局办理；截至6月20日，银行累计办理特殊退汇便利化业务169笔

彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司是安徽省合肥市一家主营液晶用玻璃基板生产研发的高新技术企业。“新建生产线要进口一套设备，我们预付了19余万美元货款，后因项目计划调整，需暂时取消该笔交易并收回预付款。”该公司采购经理汪倩倩介绍，但这笔退汇日期与原付款日期间隔已超180天，按老规定得到外汇管理部门办理登记手续，之后才能去银行办理退汇业务。

“好在赶上了这次新措施，省了不少事。”汪倩倩说，“6月12日，合肥科技农村商业银行按新规审核企业交易真实性与合理性后直接为我们办理了退汇业务，全程用时10分钟左右，办理效率大幅提升。”

企业开展进出口业务，货款退汇是日常可能遇到的一类情况。据介绍，国家外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将“贸易外汇收支企业名录”企业分为A、B、C三类。此前，外汇局对A类企业等值5万美元以上的货物贸易特殊退汇（非原路退回或退汇时间间隔超180天）实施登记管理。

《通知》在做好促便利和防风险的前提下，放宽银行办理货物贸易特殊退汇权限，将银行办理A类企业货物贸易特殊退汇的标准从现行等值5万美元提高至等值20万美元。

一个数字变动的背后，是贸易外汇业务管理的进一步优化，也意味着更多外贸企业享受便利服务。

国家外汇局安徽省分局经常项目管理处负责人李升介绍，围绕新旧政策变化，安徽省分局组织全辖修改业务流程、编写业务实例，加强对重点银行的点对点辅导，及时向企业解读新政策。据测算，安徽省内发生贸易外汇收支的企业约1.2万家，这些企业的大部分退汇业务可在银行直接办理。

在浙江，同属A类企业的恒康药业股份有限公司日前也体验了这项新举措。“6月4日，我们刚办理了一笔退汇业务。”恒康药业公司财务总监奚爱菊说，公司主要从事原料药研发、生产和销售，其中对外出口占比较高。这次退汇是因为国外进口商在合同中把产品规格写错，后来协商退款，公司考虑到其是长期合作伙伴，同意将9万多美元退回。当时提交相关材料后，财务人员在办公室通过网银就完成了退汇操作。

国家外汇局相关部门负责人介绍，《通知》实施后，全国约有50%的货物贸易特殊退汇登记业务无需前往外汇局办理，每笔业务可节约2天左右时间。截至6月20日，银行累计办理特殊退汇便利化业务169笔。

便利企业跨境贸易外汇收支结算

——简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续，银行可自主决定审核交易单证的种类；多措并举提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境

近年来，作为开放型经济重要平台的海关特殊监管区域加快发展，区内贸易涉及主体多、业务链条长、交易模式复杂，创新业务不断涌现，这对优化金融服务提出了更高要求。《通知》围绕这方面专门优化了相关外汇业务流程。

据介绍，对于海关特殊监管区域货物贸易外汇业务，企业可采取资金流与货物流不对应的交易方式。此前，按照贸易外汇管理政策要求，区内企业办理收付汇与进出口主体不一致的业务时，银行在真实性审核基础上，还需审核海关监管单证和主体不一致的书面说明等材料。

“考虑到近年来银行展业能力不断提升，《通知》允许银行按照实质合规要求，在对贸易真实性、合理性及主体不一致原因尽职审核的前提下，自主决定审核交易单证的种类，便利区内企业真实合规的贸易收支结算。”国家外汇局相关部门负责人说。

在湖南岳阳城陵矶综合保税区，这项调整后的政策正加快落地。中国银行岳阳分行交易银行部经理黄慧敏举例说，该行服务的湖南景盛新材料科技有限公司位于综保区内，主要从事天然橡胶的进出口及转卖贸易，由于经营需要存在收付汇与进出口主体不一致的情况。“我们依据新措施为企业制定个性化服务方案，简化手续。6月1日以来，我行已为该公司办理了15笔主体不一致的业务，金额累计694万美元，业务办理时间缩短至半天以内。”黄慧敏说。

“新措施出台后，我们积极推进政策落地，强化宣传，指导银行为符合条件的企业落实便利化政策。”国家外汇局湖南省分局经常项目管理处副处长郑慧颖表示，将引导银行提升展业能力，提高服务质效，为区域经济高质量发展注入金融动力。

眼下，《通知》落地即将满月，如何让系列便利措施更好惠及经营主体？国家外汇局相关部门负责人表示，国家外汇局积极开展培训，解读《通知》要求，累计培训人次超过3万；制作视频教程和系统操作手册供银行参考，并通过官网、官微发布政策问答；持续跟踪调研，了解业务办理情况，确保各项便利化政策平稳落地。总的看，政策正在取得积极成效。接下来，国家外汇局还将多措并举提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境，助力对外贸易促稳提质。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经