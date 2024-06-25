人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届“一带一路”国际技能大赛在渝开幕

2024年06月25日06:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报重庆6月24日电  （记者宋宇、沈靖然）第二届“一带一路”国际技能大赛24日晚间在重庆开幕，共有来自61个国家和地区的590名选手、裁判和有关人员报名参赛参展参会，参赛选手平均年龄22岁，30岁及以下选手占比超过95%。

　　比赛项目方面，大赛结合共建“一带一路”国家产业发展需求、参赛意愿等，设置了数字建造、物流与货运代理、电子技术、电气装置、光电技术、汽车技术（新能源）、轨道信号控制技术、工业机器人系统操作、互联网营销等比赛项目，涵盖制造、交通、通信、餐饮、服务等产业。

　　据介绍，大赛由人力资源社会保障部、国家发展改革委、国家国际发展合作署、重庆市人民政府共同主办，旨在为优秀青年技能人才搭建沟通交流、切磋技艺、实现技能圆梦的平台，推动职业技能领域国际交流合作，推动共建“一带一路”倡议持续走深走实。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“治理型内容风控关键技术及应用”获国家技术发明二等奖
　　人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，中国科学技术大学张勇东、中国科学技术大学毛震东、中国科学技术大学谢洪涛、人民网股份有限公司靳国庆、联通数字科技有限公司赵慧婷、中国科学技术大学王朋喆团队凭借“全媒体环境下治理型内容风控关键技术及应用”项目，荣获2023年度国家技术发明二等奖。 2023年度国家科学技术奖共评选出250个项目和12名科技专家。…
应对南方暴雨灾害 保险业已赔付和预赔付金额超亿元
　　人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）近期，我国南方多地持续出现强降雨，广东、广西、安徽、福建、湖南等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。 金融监管总局数据显示，截至6月23日12时，相关地区保险机构累计接报案1.84万件，报损金额6.19亿元，涉及车险、企财险、农险、意外险、农房保险等险种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部