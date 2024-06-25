本报重庆6月24日电 （记者宋宇、沈靖然）第二届“一带一路”国际技能大赛24日晚间在重庆开幕，共有来自61个国家和地区的590名选手、裁判和有关人员报名参赛参展参会，参赛选手平均年龄22岁，30岁及以下选手占比超过95%。

比赛项目方面，大赛结合共建“一带一路”国家产业发展需求、参赛意愿等，设置了数字建造、物流与货运代理、电子技术、电气装置、光电技术、汽车技术（新能源）、轨道信号控制技术、工业机器人系统操作、互联网营销等比赛项目，涵盖制造、交通、通信、餐饮、服务等产业。

据介绍，大赛由人力资源社会保障部、国家发展改革委、国家国际发展合作署、重庆市人民政府共同主办，旨在为优秀青年技能人才搭建沟通交流、切磋技艺、实现技能圆梦的平台，推动职业技能领域国际交流合作，推动共建“一带一路”倡议持续走深走实。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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