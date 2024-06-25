“极地”号破冰调查船在广州交付
2024年06月25日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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图为“极地”号在海上试航。
本报广州6月24日电 （记者李刚、姜晓丹）24日，我国自主设计建造的新一代破冰调查船“极地”号在广州交付。
该船由中国船舶集团广船国际为自然资源部北海局建造，冬季可航行于我国黄、渤海海域进行冰区海洋环境监测调查，并兼顾冰区救助，同时具备夏季极地海域科学考察能力。
“极地”号搭载了多种海洋调查设备，能够承担海冰、三维水体、地球物理、大气等海洋环境的综合观测调查任务。
《 人民日报 》（ 2024年06月25日 06 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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