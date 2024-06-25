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粤港澳三地共同开发“湾区认证”项目32项

2024年06月25日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月24日电  （记者林丽鹂）记者6月24日从国家市场监督管理总局获悉：“湾区认证”推动三地质量认证规则衔接取得新成效，并入选广东省推进粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例（第二批）。

　　截至目前，粤港澳三地共同开发“湾区认证”项目32项，发放“湾区认证”证书17张，覆盖工业消费品、农食产品和服务业等领域。“湾区认证”产品已进入多家连锁商超和餐饮店，实现粤港澳同步上市。

　　“湾区认证”是在市场监管总局和粤港澳三地政府有关部门指导下，三地认证机构等经营主体在工业消费品、农食产品和服务业等领域，基于粤港澳大湾区共通执行标准，以粤港澳认证联盟形式开展的高端品质认证活动。“湾区认证”坚持粤港澳共商、共享、共治，有力推动了内地和港澳地区检测认证规则对接和融合发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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