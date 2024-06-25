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2023年度国家科技奖呈现三大特点

本报记者 赵永新
2024年06月25日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家科技奖励工作办公室

　　据国家科技奖励工作办公室相关负责人介绍，2023年度国家科技奖呈现3个主要特点——

　　聚焦“四个面向”，服务“国之大者”

　　基础研究领域重大成果持续产出，自然科学奖连续9次产生一等奖。

　　中国科学院物理研究所方忠研究员及其团队的研究成果“拓扑电子材料计算预测”荣获2023年度自然科学奖一等奖，该成果在拓扑电子材料计算预测方面取得重要科学发现，推动我国拓扑物态研究领域站在国际最前沿。交通运输、电子信息、先进制造、医药卫生、农业等多个重要领域，面向国家重大战略需求，坚持自主创新、厚积薄发，取得一批标志性成果，在促进制造业转型升级、保障人民生命健康、助力乡村全面振兴、推动环境可持续发展等方面发挥了重要作用。

　　中青年科技人才成为我国科技创新的重要力量

　　国家最高科学技术奖获得者中，继2001年度王选院士获奖之后，再度出现60后，2023年度最高奖获得者之一薛其坤院士61岁，是历年最高奖获得者中最年轻的一位。国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖三大奖通用项目中，45岁以下完成人占比40%左右；国家自然科学奖中，45岁以下完成人超过一半。

　　国际科技合作的广度和深度进一步拓展

　　在10位国际科学技术合作奖获奖人中，既有“诺贝尔生理学或医学奖”获得者、“图灵奖”获得者等顶尖科学家，也有在“一带一路”建设、生物技术、环境治理等方面与我国深入合作的著名学者和工程技术专家，合作领域和国别分布广泛。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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