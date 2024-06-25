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浙江嘉兴南湖区大桥镇由桥村，顾卫军累计为百余名农户做培训

在农村，给电商主播们当老师（身边的经济故事）

本报记者 窦瀚洋
2024年06月25日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：南湖区大桥镇景色。
　　陈景青摄（人民视觉）
　　图②：顾卫军（右）为大桥镇农户分享直播电商相关内容。
　　吴毓良摄（人民视觉）

　　摆好支架、打开手机、调整坐姿……一套行云流水的操作之后，顾卫军开口介绍：“我们家的玉米粒粒饱满，口感香甜软糯。”在他身旁，一人略显羞涩地附和道：“是的，这个玉米很适合小朋友吃。”

　　眼前正在进行的，并非真正的电商直播，而是一场培训课上的模拟直播。顾卫军是浙江嘉兴南湖区大桥镇由桥村的一名直播电商创业者，同时也是大桥镇的直播电商培训导师。一起模拟直播的，是顾卫军在课上随机挑选的学员。

　　在顾卫军的耐心引导下，学员们渐入佳境。“价格有没有优惠呢？”“5斤装玉米只需39.8元，还能包邮到家，现在下单额外再送一根。”台上两人配合得越来越好，台下围坐的10多名学员听得津津有味。

　　20分钟的模拟直播结束后，顾卫军开始对学员的表现进行复盘：“直播时一定要放得开，要学会主动和观众找话题……”随后，顾卫军比照着精心准备的课件，结合案例详细介绍了直播的话术引导、互动技巧等内容。他讲得绘声绘色，学员们频频点头，有的还认真做着笔记。

　　这样的培训方式，是顾卫军从自己的实践和镇里的培训班中反复总结而来。

　　时间回到上午10点，记者刚到顾卫军的家庭农场时，正碰上他头戴草帽，边掰玉米边介绍。几步外，有人举着手机，为他拍视频。

　　正值玉米丰收，顾卫军收完这茬玉米，还得忙着剪辑、发布视频。

　　他的“工作室”就藏在由桥村游客接待中心对面的一幢二层小楼里。

　　来到小楼前，只见一块招牌上写着“八零后家庭农场直播共富工坊”。登上二楼，17平方米的场地面积虽不大，但“家伙什儿”不少，堆满了整个房间：大小不一的屏幕，形式多样的补光灯、直播专用支架，绿幕前是一台笔记本电脑，桌上还配有直播专用的音效键盘……

　　“场地是村里提供的，设备是我自费近5万元添置的。”顾卫军乐呵呵地说，“周边农户都能免费使用。”说完，他赶忙坐到电脑前，开始剪辑上午拍好的视频，“今晚直播卖玉米，要先发布短视频预热一下，这样带货效果更好。”

　　2015年，顾卫军辞去城里的工作，返乡办起家庭农场，凭借曾经的电商从业优势，率先在村里开起网店。前几年，直播带货在农村逐渐兴起，顾卫军也跃跃欲试。

　　只要有电商培训的机会，顾卫军都不会错过。听说镇里办起农副产品电商人才孵化培训班，开设短视频拍摄技巧、农产品直播实操等课程，他第一时间报了名，为期半个月的课程，他一堂也舍不得落下。

　　经过精心准备，顾卫军首次开播，然而结果并不理想。

　　“播着播着直播间只剩一个人，怪丢人的。”事后复盘，顾卫军觉得自己还是太紧张，没几分钟就把话全讲完了。一边继续参与培训学习，一边直播积累经验，通过不断调整和尝试，顾卫军的直播间数据越来越好，终于走上了正轨。

　　作为村里的直播电商“领头羊”，每次掌握了新知识，顾卫军还会主动分享给邻里乡亲。去年初，他正式成为镇里的直播电商培训导师，至今已为百余名农户做过培训。

　　采访当天下午，顾卫军恰好在村委会组织了一场直播电商分享会，于是便有了开头的一幕。

　　听说顾卫军开课，95后新农人邓美琳特意赶来，“我去年就上过顾老师的课，后来自己也开始直播带货，农产品卖得更好了。”

　　这段时间，顾卫军观察到直播带货的新变化，“过去开直播只是为了带货，现在我们希望把流量从线上引到线下，让大家来我们村里走一走，带动乡村旅游的发展。”

　　“顾老师的课帮我打开了思路，我试着利用短视频平台搞线下团购，再吸引大家参加线下采摘活动。”邓美琳说，自家的葡萄园，现在线下采摘很红火。

　　不仅如此，村子里的变化也在悄然发生。

　　早些年，由桥村就打造了精品乡村游路线，游客口碑不错，但知名度不高，难以招揽新游客。这几年，情况大有不同。今年端午节，日均游客量就达到500多人次，村里的垂钓、卡丁车、大棚采摘等项目，平时也挺火热。“通过直播带货，越来越多顾客变成游客，乡村旅游越来越火了。”由桥村党委书记、村委会主任魏良说。

　　如今，顾卫军所在的嘉兴市南湖区，已培育出省级电商专业村8个。2018年以来，南湖区累计开设直播电商相关培训班103期，吸引3600余人次报名学习；今年以来，全区农村电商网络零售额约8900万元，同比增长11.4%。

　　

　　■链接

　　农村直播电商快速发展

　　近年来，农村直播电商快速发展，成为农村电商的新亮点，有力激发了农村消费潜力。商务部数据显示，2023年我国农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元。

　　今年3月，商务部等9部门《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》提出，用5年时间，在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，打造1000个左右县域直播电商基地，培育1万名左右农村电商带头人。

　　建设县域直播电商基地，吸引直播电商平台、专业服务机构等入驻；充分盘活现有设施设备，将农村电商服务站点升级为供应链中转仓、直播电商场所、前置仓等；开展直播大赛等赛事活动，挖掘直播电商人才……各地纷纷推出务实举措，激发农村直播电商发展活力和内生动力。

　　商务部相关负责人表示，下一步将大力发展直播电商等新业态，推动农村电商高质量发展，带动农产品上行和农民增收。

　　（本报记者  王  珂）

　　

　　本期统筹：赵景锋

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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