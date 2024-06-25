本报北京6月24日电 （记者欧阳洁）中国银行业协会近日发布《中国消费金融公司发展报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年底，消费金融公司资产规模和贷款余额分别达12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%，有力促进消费、扩大内需。2023年，消费金融公司为116.69万名客户减免利息16.61亿元，为8.95万名客户减免费用2.12亿元，保护消费者合法权益，提高客户满意度。

《报告》显示，消费金融公司充分发挥专营化小型消费金融机构优势，快速开发和优化场景金融产品，持续推进金融科技的研发和创新，实现业务全流程的网络化、贷款审批决策的自动化、客户服务的智能化，提高了业务覆盖范围、服务质量、运行效率和客户体验。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经