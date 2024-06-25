让更多尝鲜者成为带头人（快评）
2024年06月25日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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从电商主播到直播培训导师，顾卫军立足乡村创新创业，不仅个人事业蒸蒸日上，还带动乡亲们增收致富。一个人带动一群人，一群人带活一个产业……推动乡村新产业新业态发展，需要“头雁”先行探索，也需要“群雁”振翅高飞。
孵化培育、精准服务，鼓励“头雁”先行探索。在广袤乡村，不乏顾卫军这样的尝鲜者，他们头脑灵活、敢拼敢闯，但也容易面临经验匮乏、技能薄弱、资金不足等困难。各地及时响应探索过程中的困难诉求，畅通信息渠道，优化公共服务，在孵化启动、融资贷款、技能培训等方面提供精准扶持，有利于化解尝鲜者的后顾之忧，为成功探索提供保障。
搭建平台、引导示范，带动“群雁”振翅高飞。在探索中成长起来的尝鲜者，既拥有丰富鲜活的实践经验，往往又饱含炽烈真切的反哺热情。立足资源禀赋，多地发挥人才优势，积极搭建帮扶平台，支持引导尝鲜者转化为带头人，分享经验、传授方法、提供岗位，帮助更多农户提升技能、补齐短板、拥抱变化，共享农村产业发展的成果。
农村是干事创业的广阔舞台，人才振兴是乡村全面振兴的基础。厚植人才成长沃土，激励更多新产业新业态的尝鲜者成为带头人，让带头人尝到鲜，让跟进者尝到甜，带动乡亲们共同富裕。
《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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