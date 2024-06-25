本报南宁6月24日电 （记者庞革平）“今年1至5月，广东省已采购、帮助销售广西农产品和特色手工艺产品100.15亿元。”记者近日从广西壮族自治区粤桂协作办获悉：今年以来，粤桂两地坚持将消费帮扶与产业协作相结合，不断抓好基地建设，选树品牌，开拓市场，促进广西农业规模化、标准化、品牌化发展。同时，充分发挥广东东西部协作产品交易市场、广东省消费帮扶联盟、粤港澳大湾区“菜篮子”等各类平台的作用，推动广西农产品、特色工艺品产销融合。

据介绍，经过几年探索，两地努力为广西农产品畅销大湾区构建长效机制，通过“产业园—物流冷链—批发市场—商超”的模式与大湾区城市建立线上产销合作。33个协作县持续推进农产品仓储保鲜冷链物流建设，在抓冷链投入的基础上，持续投入粤桂帮扶资金1亿多元，用于仓储保鲜、冷链物流等农产品流通基础设施建设，目前已在广西协作地区建设产地冷藏保鲜设施1200个。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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