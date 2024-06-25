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2024世界智能产业博览会近日在天津举行

低空经济成热点 应用场景更多元

本报记者 武少民 龚相娟
2024年06月25日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月22日下午，2024世界智能产业博览会在国家会展中心（天津）闭幕。世界智能产业博览会是观察世界、体验成果、交流思想、谋求共识的重要平台。其间，多位智能科技领域的院士专家、企业家，聚焦通用人工智能、脑机交互、智能网联汽车、低空经济等热点话题进行发言。

　　“近几年人工智能发展很快，从大模型的情况来看，虽然可以生成高度真实的文本、图像、视频甚至其他模态，但并不意味着大模型具备主观意识的能力，大模型的本质依然是数据驱动的模型，想完全取代人类的思考和创造，还有一定的差距。”中国电子信息产业集团有限公司董事长曾毅说。“当前，应加快人工智能新技术、新产品、新业态的培育，创造新的增长机会。”联想集团董事长杨元庆认为。

　　智能化时代，如何用人工智能赋能美好生活？博览会上的一个个产品展现产业的持续探索。

　　“我们带来了最近正在研发的第五代单臂配网带电作业机器人，可实现机器人和作业车辆一体化。”在国家电网公司展区内，相关负责人指着第五代配网带电作业机器人模型耐心介绍，“这款机器人不再依靠斗臂车，能够自己行进到合适的位置，可以解决狭小空间、交通不便区域带电作业的难题。”

　　各展区内人头攒动，观众们带着好奇参观新产品、体验新技术。

　　据介绍，博览会首次设立智能网联汽车馆，让观众感受电动化、智能化、网联化出行的乐趣。“低空经济”也成为大家关注的焦点，小鹏飞行汽车、亿航智能、云圣智能、一飞智控、云遥宇航等多家企业展示了最新技术产品，吸引人们参观体验。

　　产业发展，离不开政策支持。据介绍，为更好推动汽车生产制造转型、车联网建设、车规级芯片布局，天津成立新能源和智能网联汽车产业工作专班，编制了《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027年）》，布局智能网联汽车“车路云网图”，提升智能网联新能源汽车产业能级。

　　除此之外，天津还抢抓机遇，加快推动低空经济上下游产业成链成群。围绕“低空+物流”“低空+农业”“低空+文旅”“低空+治理”等领域，天津打造航拍测绘、港口管理、智慧城市、农林植保等多业态应用场景。去年，天津通用航空和无人驾驶航空制造业产值约20亿元。

　　办展旨在兴业，此次博览会特别设置了专业观众买家团。“为满足专业观众需求，博览会特意扩大了双边会谈和多边会谈的区域，增设场次，让政府与企业之间、企业与企业之间充分交流，共谋新发展。”天津市工业和信息化局研究室主任沈毛毛说。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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