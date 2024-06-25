江苏省战略性新兴产业母基金启动运行
2024年06月25日06:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报南京6月24日电 （记者白光迪）总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金近日启动运行。该省级母基金将充分发挥引导功能，坚定陪跑技术创新、传统产业升级、新产业培育，推进经济高质量发展。
据介绍，省级母基金坚持“政府引导投向、市场机制运作、效率效益兼顾、严格防范风险”的原则，将通过与产业资本、社会资本、金融机构等开展深度合作，加大实体经济股权融资供给，积极搭建产融互动的高效对接平台，为江苏战略性新兴产业和未来产业拓宽直接融资渠道。同时，进一步明晰政府性基金和市场化基金定位，更加充分地发挥财政资金引导撬动作用，形成优势互补的协同效应，吸引耐心资本、长期资金、头部企业向江苏汇聚。
《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “治理型内容风控关键技术及应用”获国家技术发明二等奖
- 人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，中国科学技术大学张勇东、中国科学技术大学毛震东、中国科学技术大学谢洪涛、人民网股份有限公司靳国庆、联通数字科技有限公司赵慧婷、中国科学技术大学王朋喆团队凭借“全媒体环境下治理型内容风控关键技术及应用”项目，荣获2023年度国家技术发明二等奖。 2023年度国家科学技术奖共评选出250个项目和12名科技专家。…
- 评论
- 关注