本报南京6月24日电 （记者白光迪）总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金近日启动运行。该省级母基金将充分发挥引导功能，坚定陪跑技术创新、传统产业升级、新产业培育，推进经济高质量发展。

据介绍，省级母基金坚持“政府引导投向、市场机制运作、效率效益兼顾、严格防范风险”的原则，将通过与产业资本、社会资本、金融机构等开展深度合作，加大实体经济股权融资供给，积极搭建产融互动的高效对接平台，为江苏战略性新兴产业和未来产业拓宽直接融资渠道。同时，进一步明晰政府性基金和市场化基金定位，更加充分地发挥财政资金引导撬动作用，形成优势互补的协同效应，吸引耐心资本、长期资金、头部企业向江苏汇聚。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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