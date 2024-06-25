原标题：全国重点河流环境应急准备“一张图”形成

科技日报北京6月24日电 （记者李禾）生态环境安全是国家安全的重要组成部分、经济社会持续健康发展的重要保障。在生态环境部24日举行的新闻发布会上，生态环境部生态环境应急指挥领导小组办公室主任李天威表示，我国将重点河流环境应急“一河一策一图”作为战略性、基础性、兜底性的重大举措，总体上形成了全国重点河流环境应急准备“一张图”，加快推进形成具有中国特色环境应急准备体系。

“一河”是指通过资料收集、影像分析和现场踏勘，调查掌握在水污染事件发生时，河流上可储存受污染水体的情况，以及便于实施截流、引流、投药、稀释等处置措施的环境应急空间与设施等，摸清河流底数，建立河流信息清单；“一策”指编制河流突发水污染事件环境应急响应方案；“一图”指构建事件应对指挥示意图。

据生态环境部公布的数据，截至目前，全国已完成2365条重点河流“一河一策一图”，完成率为94%，摸清了20余万处环境应急空间和设施点位，“十四五”将实现重点河流“一河一策一图”全覆盖。在此基础上，我国还将进一步聚焦环境风险集中、事件多发的化工园区，推动第一批17个试点园区探索建设突发水污染事件环境应急三级防控体系，即污水“一级防控不出厂区、二级防控不进内河、三级防控不出园区”。

“聚焦重点区域、重点领域、重点时段，我们连续3年开展突发环境事件风险隐患排查整治。2022年—2023年，全国共排查整治风险隐患22.95万余项，突发环境事件风险防控取得实效。”李天威说，生态环境部强化环境应急演练，推动基层环境应急能力建设。2023年，全国省市两级环境演练共536次，20多个省份组织开展了“一河一策一图”专题环境应急演练，有效提高各级环境应急工作人员的业务水平。

“突发环境事件具有很强的不确定性。发现得越早，介入得越早，处置得越早，事件造成的不利影响可能就越小。”李天威说，下一步，生态环境部将强化应急保障，逐步建立健全突发环境事件应急工作机制，按照重大敏感突发环境事件应急省级统筹、市级落实、县级协同的工作原则，明确承担突发环境事件应急工作的机构及人员，强化应急队伍建设；强化应急物资储备，初步建成国家环境应急物资信息库，推进建设政府储备、企业代储、第三方服务支持、企业生产保障的多层次多元化环境应急物资储备体系等。

(责编：杨曦、陈键)

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