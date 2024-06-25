人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国重点河流环境应急准备“一张图”形成

2024年06月25日08:44 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全国重点河流环境应急准备“一张图”形成

科技日报北京6月24日电 （记者李禾）生态环境安全是国家安全的重要组成部分、经济社会持续健康发展的重要保障。在生态环境部24日举行的新闻发布会上，生态环境部生态环境应急指挥领导小组办公室主任李天威表示，我国将重点河流环境应急“一河一策一图”作为战略性、基础性、兜底性的重大举措，总体上形成了全国重点河流环境应急准备“一张图”，加快推进形成具有中国特色环境应急准备体系。

“一河”是指通过资料收集、影像分析和现场踏勘，调查掌握在水污染事件发生时，河流上可储存受污染水体的情况，以及便于实施截流、引流、投药、稀释等处置措施的环境应急空间与设施等，摸清河流底数，建立河流信息清单；“一策”指编制河流突发水污染事件环境应急响应方案；“一图”指构建事件应对指挥示意图。

据生态环境部公布的数据，截至目前，全国已完成2365条重点河流“一河一策一图”，完成率为94%，摸清了20余万处环境应急空间和设施点位，“十四五”将实现重点河流“一河一策一图”全覆盖。在此基础上，我国还将进一步聚焦环境风险集中、事件多发的化工园区，推动第一批17个试点园区探索建设突发水污染事件环境应急三级防控体系，即污水“一级防控不出厂区、二级防控不进内河、三级防控不出园区”。

“聚焦重点区域、重点领域、重点时段，我们连续3年开展突发环境事件风险隐患排查整治。2022年—2023年，全国共排查整治风险隐患22.95万余项，突发环境事件风险防控取得实效。”李天威说，生态环境部强化环境应急演练，推动基层环境应急能力建设。2023年，全国省市两级环境演练共536次，20多个省份组织开展了“一河一策一图”专题环境应急演练，有效提高各级环境应急工作人员的业务水平。

“突发环境事件具有很强的不确定性。发现得越早，介入得越早，处置得越早，事件造成的不利影响可能就越小。”李天威说，下一步，生态环境部将强化应急保障，逐步建立健全突发环境事件应急工作机制，按照重大敏感突发环境事件应急省级统筹、市级落实、县级协同的工作原则，明确承担突发环境事件应急工作的机构及人员，强化应急队伍建设；强化应急物资储备，初步建成国家环境应急物资信息库，推进建设政府储备、企业代储、第三方服务支持、企业生产保障的多层次多元化环境应急物资储备体系等。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“治理型内容风控关键技术及应用”获国家技术发明二等奖
　　人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，中国科学技术大学张勇东、中国科学技术大学毛震东、中国科学技术大学谢洪涛、人民网股份有限公司靳国庆、联通数字科技有限公司赵慧婷、中国科学技术大学王朋喆团队凭借“全媒体环境下治理型内容风控关键技术及应用”项目，荣获2023年度国家技术发明二等奖。 “内容风控”是2019年人民网在发布其内容科技战略时提出的新型业务，即向外输出审核把关能力，帮助企事业单位做好内容风险把控、内容审核把关。…
应对南方暴雨灾害 保险业已赔付和预赔付金额超亿元
　　人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）近期，我国南方多地持续出现强降雨，广东、广西、安徽、福建、湖南等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。 金融监管总局数据显示，截至6月23日12时，相关地区保险机构累计接报案1.84万件，报损金额6.19亿元，涉及车险、企财险、农险、意外险、农房保险等险种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部