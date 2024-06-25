原标题：我国自主设计建造的新一代破冰调查船交付

科技日报广州6月24日电 （记者叶青）24日，中国船舶集团广船国际为自然资源部北海局建造的“极地”号破冰调查船在广州交付。这是我国自主设计建造的新一代极地科学考察船，可满足无限航区航行需求。该船破冰等级达到了PC6级，也是中国船级社（CCS）颁发的首艘“ACC-POLAR”低温防寒符号的船舶。

“极地”号破冰调查船船长89.95米、型宽17.8米、型深8.2米，设计航速15节，总吨位4600吨，续航力为14000海里，一次补给可以保障全船60人在海上生活80天。该船搭载了多种海洋调查设备，能够承担海冰、三维水体、地球物理、大气等海洋环境综合观测调查任务。“极地”号采用全回转电力推进系统，并配备槽道式侧推、动力定位系统和减摇系统，在0至最大航速范围内可实现无级变速，这使得该船在航行、靠泊及开展科学调查时能够更加灵活自如。同时，该调查船也是一艘海洋水声环境友好型调查船。

“极地”号可以破开一米厚的当年冰，然后以两节左右的速度连续前进，冬季可航行于我国黄海、渤海海域进行冰区海洋环境监测调查，并兼顾冰区救助，同时具备夏季极地海域科学考察能力。

该船交付后主要服务于我国海冰等海洋灾害防灾减灾能力提升，同时也进一步丰富了我国冰区科考体系，助力极地海洋、海冰、大气等环境的综合观测调查任务，将我国冰区科考向着系列化、多样化方向推进了一大步。

(责编：杨曦、陈键)

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