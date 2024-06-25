原标题：国家科技奖励制度迎新一轮改革

6月24日上午，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开。图为获奖人员在人民大会堂前合影留念。本报记者 洪星摄

科技日报北京6月24日电 （记者刘垠）24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，共有250个项目获奖。国家科学技术奖励工作办公室有关负责人表示，按照党中央、国务院决策部署，此次评奖以突出战略导向、提高奖励质量、净化评奖风气为重点，完善提名机制，优化评审组设置，强化重点领域项目。

今年5月，《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》公布。

值得关注的是，此次修改内容主要包括三个方面：规定国家科学技术奖励工作坚持党中央集中统一领导，国家科学技术奖励工作重大事项，按照有关规定报党中央；规定国家科学技术奖获奖者和奖励等级有关决议等事项，报党中央、国务院批准；规定国家科学技术奖坚持国家战略导向，与国家重大战略需要和中长期科技发展规划紧密结合。

“这是进一步深化科技奖励制度改革的一项重大举措，有利于加强党中央对科技奖励工作的集中统一领导，为科技奖励事业健康发展提供根本保障。”上述负责人说，此次修改，有利于进一步提高国家科技奖励的权威性和荣誉性，更好激发科技人才创新创造热情，为加快实现高水平科技自立自强、建设科技强国汇聚强大力量。

科技奖励是我国长期坚持的激励科技创新的重要制度。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新一轮科技奖励制度改革取得显著成效，国家科学技术奖被纳入党和国家功勋荣誉表彰制度体系，一大批贡献卓越的科学家和标志性成果获得国家科技奖励。

“党的十八大以来，习近平总书记出席历次国家科学技术奖励大会，并为国家最高科学技术奖获奖者等颁奖，极大激励鼓舞了广大科技人员和创新团队，在全社会推动形成了崇尚科学、尊重科学家的良好风尚。”上述负责人说。

据介绍，此次评奖把服务国家重大战略需求并作出创造性贡献作为提名和评审的重要原则，围绕国家战略需要，优化评审组设置和评审委员会专家构成，强化重点领域。

围绕完善提名机制，科技部研究制定了《国家科学技术奖提名办法》，压实提名者对提名材料把关、协助异议处理核查等责任，要求提名者与候选者所在单位对候选者政治、品行、作风、廉洁等情况做好审核把关。

为加强评审把关，2023年度国家科学技术奖评奖工作按照水平高、作风硬的要求，严格遴选专家组建评审委员会，加强评审信誉管理，强化动态调整。同时，加强评奖全过程监督，严格内控管理，强化纪律约束，加强对候选者的诚信审核，依规做好异议处理工作。

(责编：杨曦、陈键)

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