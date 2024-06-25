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全方位提高农业抗风险能力

2024年06月25日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：全方位提高农业抗风险能力

农业风险虽有突发性，但并非不可捉摸。随着发展加快、投入加大，农业产业化程度越高，各类风险系数往往更高，可能的损失也越大。面对各类风险，全方位提高农业抗风险能力很有必要。

眼下，南涝北旱特征明显。针对部分地区旱情，农业农村部启动农业抗旱三级应急响应，财政部下达4.43亿元支持抗旱保夏播。面对各类风险，全方位提高农业抗风险能力很有必要。

农业是自然再生产和社会再生产的统一。农业风险虽有突发性，但并非不可捉摸。随着发展加快、投入加大，农业产业化程度越高，各类风险系数往往更高，可能的损失也越大。农业风险既包括自然灾害等传统风险，又包括价格波动等市场风险，还交织着公共卫生、地缘冲突等突发事件传导的风险。农业风险大多作用过程短，但产业恢复周期长。

先看自然灾害。我国地域辽阔，气象灾害、地质灾害、生物灾害等历来多发。其中，气象灾害是造成粮食减产的最重要因素。改革开放以来有12个年份出现粮食减产，其中7次主要由旱涝灾害引起。近10年，我国平均每年因气象灾害损失粮食600多亿斤。这两年，极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害呈重发趋势，农业防灾减灾形势复杂严峻。

再说市场波动。我国农业面对全球农业发展大环境，身处国民经济大格局，风险日益多元。当前，多数农产品价格偏弱运行，对农业稳定发展带来压力，要妥善应对。近年来，地缘政治冲突的外溢风险加剧，一些国家遇到风吹草动就限制粮食出口，这些都会影响农产品贸易。此外，公共卫生等领域风险也可能传导至农业，导致供应阻断和市场异常。

妥善应对农业风险是建设农业强国的应有之义。近年来农业补贴总量有所增长，但其占农业产值的比重和人均补贴水平依然偏低，提升空间较大。同时，新型农业经营主体发展不平衡，单体规模小、实力弱，全产业链增收能力较低。此外，应对农业风险的政策工具还较单一，各类工具衔接还不紧密。可以说，加快建设农业强国，难就难在如何科学应对各类风险。

统筹发展和安全，意味着要增强风险意识。对农业来说，关键要构建农业风险防控制度体系，做到产能提升、结构优化、韧性增强、收益保障。要坚持底线思维，从坏处着眼，做周全准备，把不利影响估计得更足，把基础设施、科技推广、保险期货等方面机制构建得更完善，重点是发挥不同风险管控工具的优势。

基础设施是“拦洪坝”。不少地方农业生产还是靠天吃饭，自然风险突出。把风险化解在萌芽状态，把损失降低到最低水平，离不开基础设施改善。工程方面，要加快高标准农田建设、中低产田改造等，提高水旱灾害防御能力。装备也很关键，比如有了履带式收割机可下到潮湿的田间，借助烘干塔可更快达到收储条件，这些都可以通过发展社会化服务来实现。

科技手段是“千里眼”。随着新一代信息技术的应用，已有以现代化预警能力和手段武装农业的可能。要加大投入，充分发挥其在预警预报、抗灾减灾、生产恢复中的作用。例如，借助遥感技术和大数据，可第一时间发现灾害苗头。建立常态和应急兼顾的农业防灾减灾队伍，可全面提升服务有效性。

保险期货是“保护伞”。鉴于农业的公共性，既需要政府积极作为，弥补市场失灵情况；也要发挥保险、期货等市场化风险管理工具的作用，增强产业自愈力。增加政策保险覆盖品种，提高商业保险保障水平，发展再保险和大灾保险，探索“信贷+保险+期货”等模式，让农险解渴、管用。尤其要加大市场推广，提高新型经营主体利用市场化工具分散和转移农业风险的能力。

(责编：杨曦、陈键)
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