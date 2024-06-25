陈黎明

原标题：中国力量推动全球可持续发展

创新是推动人类进步和解决复杂问题的关键力量。今天，世界比以往任何时候都更需要创新与合作来应对气候变化、贸易摩擦、公共卫生危机等层出不穷的挑战。然而，世界各地的创新发展并不均衡，一些地区由于资金不足、教育水平低下、基础设施落后或缺乏政策支持等原因，创新步伐相对缓慢。

创新落后意味着缺乏竞争力，无法有效应对市场变化，导致生产效率低下和经济增长缓慢，最终削弱整体发展潜力。通过技术转移、资金援助、人才培养等途径，国际社会不仅可以帮助这些地区建立起自己的创新能力，还能促进科技知识的共享和全球经济的平衡发展。

我们已经看到了一些重大进展。一些政府积极引领经济和产业政策的制定，重点关注技术和绿色产业等关键增长领域，以提高竞争力。这其中包括中国，作为世界经济不可或缺的参与者，预计中国2024年对全球经济增长的贡献率将保持高水平。

中国创新技术深入国计民生。2018年至2023年，中国研发经费支出增加近70%，不断发展尖端技术并向全球延伸。2023年，中国授权发明专利92.1万件，同比增长15.3%，中国国内有效发明专利数量已经居世界第一位。世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》显示，中国拥有的全球百强科技集群数量达到24个，首次跃居全球第一位。

科技成果的转化也在加快。我今年考察了一家世界经济论坛合作伙伴企业，它身处一个非常传统的行业，但其数字化、自动化、智能化水平令人叹为观止，我相信这类企业在中国已经成为一个庞大的群体。同时，创新技术已经深入百姓生活的方方面面，从智能家居、智慧出行到移动支付、健康科技等，在互联网平台可以找到生活所需的任何物品，极大地提高了人们的生活便利性和生活质量。

中国创新推动全球可持续发展。作为新能源技术的重要推动者，中国在这个领域的不断创新提升了能源利用效率，助力全球可再生能源的生产成本大幅下降，减少了对传统能源的依赖，为全球的可持续发展作出贡献。2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，中国贡献超过一半；中国风电、光伏产品已出口200多个国家和地区。目前，中国与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作。肯尼亚、南非等国家借助中国的太阳能和风能技术，大力发展清洁能源产业，有效缓解了能源短缺问题。

同时，中国的新能源汽车不仅在国内蓬勃发展，还走出国门销往许多国家。2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年居世界第一位。更多中国新能源汽车进入国际市场，进一步鼓励了行业创新。

根据世界经济论坛2024年能源转型指数，中国仍是全球清洁能源制造技术的主要参与者。此外，中国在可再生能源技术所需的矿物和材料的全球产能中发挥着至关重要的作用。这些因素巩固了中国作为推动可持续和可再生能源未来转型关键参与者的地位。

世界经济论坛第十五届新领军者年会（“夏季达沃斯论坛”）于6月25日至27日在大连召开，聚焦探索未来增长的新前沿，通过创新释放可持续的未来增长潜力。这次会议将为讨论中国不断扩大的全球技术足迹等重要议题提供一个宝贵的平台。自2007年起，世界经济论坛新领军者年会就已成为全球公共与私营部门领军人物共同探讨经济与创新议题的重要平台。在这个平台上，中国不仅了解了世界创新的新前沿、新趋势，还展示了在科技创新领域的成就和实力，共同推动全球科技创新的不断进步。

我们期待在论坛的平台上欢迎更多中国代表，聆听洞见，广交朋友，积极参与，共同推动全球合作与创新，为全人类建设一个更美好的未来。 （作者系世界经济论坛大中华区主席）

(责编：杨曦、陈键)

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