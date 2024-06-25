杨啸林 王一伊

原标题：凝聚全球经济发展新动能

6月25日至27日，以“未来增长的新前沿”为主题的世界经济论坛第十五届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）在辽宁省大连市举行。来自近80个国家和地区的约1600位政界、商界、国际组织和学术界的全球领袖注册参加，共同感受中国经济的强劲脉动，见证中国为世界经济发展贡献的方案与智慧，探寻世界经济增长的新动能、新路径。

（一）

世界正处在一个动荡不安、变乱交织的时代。全球经济复苏仍受疫情“后遗症”影响，地缘政治冲突、网络安全、气候变化等挑战接踵而至。世界银行发布预测，2024年全球经济增速将连续第三年放缓，这将使2020年至2024年成为全球经济30年来增速最慢的5年。

面对全球性挑战，部分美西方国家为维护单极霸权，纠集其盟友大搞单边制裁、高筑保护主义壁垒，使经济金融手段工具化、武器化，导致全球治理走向失衡，给世界经济复苏制造了更大困难。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，围绕“国家安全”的相关限制正在增加，地缘政治因素正在引起全球经济分裂，经济碎片化将严重损害世界经济发展。南北鸿沟由此被不断拉大，超过1亿人流离失所，近8亿人忍饥挨饿，实现联合国2030年可持续发展议程目标任重道远。

全球增长动能不足，全球经济治理滞后，全球发展失衡——人们清醒地看到，中国指出的三大突出矛盾，依然是世界经济面临的重大挑战。

令人振奋的是，当前也是一个潮起南方、万象更新的时代。新兴市场和发展中国家群体性崛起，极大推动了世界多极化进程。一大批国家走上发展的快车道，“全球南方”占世界经济的比重已超过40%。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新兴市场和发展中国家正面临前所未有的跨越式发展机遇。

“全球南方”不再是沉默的大多数，而是觉醒的新力量。国际社会要求变革全球治理体系的呼声日益高涨。“我们正处于历史关键时期，但仍依赖老旧过时的解决方案。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布表示，在竞争日益激烈、多极化趋势日益明显的世界形势下，社会分化不断加剧，不确定性愈加普遍，因此需要在全球、国家和地方等多个层面展开合作。

（二）

在攸关人类社会发展的关键时刻，洞察时代之变的中国主张和行动，为世界共同发展提供智慧、注入力量。

关于全球经济治理走向，中国的立场和主张清晰明确：“世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让世界经济活力充分迸发出来。”

中国的立场和主张有深厚实力和务实行动作支撑。“出口增长强劲”“制造业增速超出预期”“宏观数据一直很稳固”……国际机构近期纷纷对中国经济作出乐观分析并上调增长预期，充分表明国际社会对中国经济充满信心。

同时，从扩大市场准入、加快现代服务业领域对外开放到一视同仁为外商投资提供优质服务，再到加大对知识产权和外商投资合法权益的保护力度，中国始终坚持高水平对外开放，让国际社会相信和期待，将从中国发展中共享更多机遇与红利。

当前，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，必将为世界发展带来新的更大机遇。2023年新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”表现亮眼，出口首次突破1万亿元，增长29.9%，缓解了全球通胀压力，有力推动全球绿色转型。中非共和国潜力网刊发评论员文章称，作为世界经济增长的最大引擎，中国积极培育和发展新质生产力，将为非洲国家发展带来新的更大机遇，也将持续为世界经济复苏注入动力。

“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。”构建人类命运共同体理念已凝聚起日益广泛的国际共识，形成世界各国人民建设美好世界的最大公约数，展现出强大的生命力和感召力，也让越来越多国家期待与中国合作。

（三）

从瑞士达沃斯小镇到中国海滨之城大连，经过40多年富有成效的合作，夏季达沃斯论坛已成为世界触摸中国经济脉搏、分享中国经济发展红利的重要平台。

本届夏季达沃斯论坛规模、场次、嘉宾数量均再创新高，设计了约200场次的活动、近50场会议网络直播，预计约1600位嘉宾参会。论坛邀请900多位商界领袖，来自制造业、能源、消费、金融等多个领域，为全球领军企业搭建起沟通桥梁和纽带；中方参会嘉宾更是超过50%，涵盖民营企业家、知名专家学者和媒体领袖以及其他各方面代表，参与规模同步扩大。

“全球新经济”“人工智能时代的企业家精神”“产业新前沿”“对人进行投资”“气候、自然与能源的相互联系”……细数本届论坛主题，从中可以窥见世界经济发展的最新动向，也能感知扑面而来的新思路、新名词，聚焦构建未来世界的新“蓝图”。其中中国与世界经济增长是今年年会的一项重要议题，将举办“展望‘一带一路’城市可持续发展未来”和“聚焦中国新质生产力”两场重磅论坛，分享中国发展新经验，加速敞开合作新窗口，凝聚全球发展新动能。

“新领军者年会在中国举办，凸显了亚洲是全球经济增长的引擎，中国作为世界第二大经济体，依然是全球增长的最大贡献国，更在全球事务中扮演着非常重要的角色。在科技创新、环境保护、社会治理、国际热点问题解决等方面，都展现出了强大的实力和影响力。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”开放合作始终是推动经济发展的重要动力。面对不确定的世界，中国将始终秉持共商共建共享原则，为世界经济发展贡献中国智慧与力量。本届论坛提供的观点与碰撞的智慧，将再次向国际社会展示中国经济发展成就和高水平对外开放姿态，也为全球发展贡献新技术、破解新挑战、提供新思路，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的美好未来。

(责编：杨曦、陈键)

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