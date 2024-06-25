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五部门发文推动打造消费新场景培育消费新增长点

杜雨萌
2024年06月25日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：五部门发文推动打造消费新场景培育消费新增长点

6月24日，国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。

近两年，随着我国消费需求的不断释放，消费市场稳步回暖。国家发展改革委数据显示，2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%。而此次《措施》的出台，除了促进消费提质升级，更好满足人民高品质生活外，更大的意义则在于培育和壮大消费新增长点。

“促进消费稳定增长，关键是要把蕴藏的巨大消费潜力释放出来。”国家发展改革委就业司有关负责人表示，在前期工作基础上，按照党中央、国务院“要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要”有关部署要求，国家发展改革委研究出台《措施》，与已出台的消费专项支持举措形成合力，通过创新消费场景，拓展消费新需求，培育和壮大消费新增长点。

从具体内容来看，《措施》围绕餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费和社区服务消费等方面制定了一系列政策举措，并明确17项重点任务举措。比如，在培育文旅体育消费新场景方面，《措施》提出，推动交通运输与旅游融合发展，鼓励发展旅游专列、旅游公路、低空旅游等旅游新产品。在拓展汽车消费新场景方面，《措施》提出，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新等。

值得一提的是，自今年3月份《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》出台后，《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》等政策文件接续落地。在政策支持以及汽车终端价格持续下探等综合作用下，当前消费者购车意愿已有明显提升。

中国汽车流通协会发布的2024年5月份“汽车经销商库存”调查结果显示，5月末汽车经销商库存总量约250万辆，与4月末相比下降了6%。

随着《措施》的出台，叠加经销商积极冲刺半年销量目标，业内预计，后续汽车市场热度有望进一步升温，进而带动终端销量稳步提升。

(责编：杨曦、陈键)
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