陈 潇

原标题：房地产行业大宗交易活跃 房企出售资产谋转型

近期，房地产行业大宗交易活跃，不少上市公司发布公告，拟收购地产商办类项目或相关股权。

多位业内人士认为，在市场持续筑底回升的背景下，涉房企业正加快资产处置、资金回笼速度，随着相应重资产项目的持续出清，不少房企的债务压力或将得到缓解，也有望通过轻资产业务谋求转型。

具体来看，近期，上市公司地产相关项目收购、处置消息不断。6月21日晚间，新华传媒公告称，拟以1亿元购买关联方位于上海市奉贤区的房产。苏美达于同日晚间公告称，子公司拟1.7亿元受让上海吉润置业有限公司（以下简称“吉润置业”）52%股权，并以此获取吉润置业名下位于上海市浦东新区的综合研发大楼资产。

同日，据北京产权交易所消息，华润置地开发（北京）有限公司挂牌转让北京润盈置业有限公司10%股权，转让底价3.48亿元。据公告披露，北京润盈置业有限公司成立于2024年1月4日，是一家以从事房地产业为主的企业，注册资本达34.85亿元，由华润置地持有100%股权。

此前，亦有孩子王、峰岹科技等多家上市公司宣布购房消息。总体来看，大多为业务需要，购置办公楼资产。

值得一提的是，除了上市公司地产交易活跃度有所提升外，从并购交易数量与规模来看，今年5月份房地产行业并购交易热度同样有所提升。

根据中指研究院监测，2024年5月份，房地产行业共进行14笔并购交易，比4月份增加2笔。其中，11笔交易披露交易金额，总交易规模约145.8亿元，环比增加80.3%，平均单笔交易规模13.3亿元，环比增加14.7%。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，随着房地产市场调整，不少商业地产资产价值凸显，上市公司购置大宗商办资产用于办公，有利于改善工作和研发环境，满足公司规模扩大需求，进一步提高公司综合竞争力。对于出售资产方来看，也有利于减轻债务压力，谋求轻资产转型。

值得关注的是，近期，除了“小步快跑”式出售房地产项目外，也有部分房企“大步流星”式进行业务转型。

例如，4月底，华远地产发布公告称，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东华远集团，交易完成之后，华远地产将聚焦代建、酒店经营、资产管理与运营、物业管理、城市运营服务等业务，实现业务的战略转型。

6月23日，美的置业发布公告称，公司将进行股权重组，将全资持有的房地产开发业务产权线从上市公司重组至控股股东，而重组后的上市公司将专注经营性业务，围绕物管、商管、智能化、装配式建筑和内装开展业务，以及承接控股股东所持房开资产的全链条开发管理。

“近期华远地产、美的置业明确转型路径，未来或有其他房企顺势而为，对发展战略进行调整。重资产开发业务剥离转让，其对应的资产及负债也同时转让，能降低企业的杠杆率及负债水平，减轻偿债压力，增强抗风险能力，助力穿越周期。”中指研究院企业研究总监刘水向《证券日报》记者表示。

(责编：杨曦、陈键)

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