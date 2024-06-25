新华社内蒙古四子王旗6月25日电 记者25日从酒泉卫星发射中心着陆场气象保障团队了解到，内蒙古四子王旗着陆场当前的气象条件完全满足返回要求，气象人员将持续观云测雨全力确保“嫦娥”平安归来。

内蒙古四子王旗阿木古郎草原，蒙古语中意为“平安”的土地，就是嫦娥六号返回器的主着陆场。据了解，6月的阿木古郎草原正值春夏之交，大风、雷暴、沙尘、阵雨等时有发生，天气瞬息万变，气候情况异常复杂，给返回搜索任务带来不小的挑战。

“相较于东风着陆场来说，四子王旗着陆场强对流天气更多、强度更强、变化更加剧烈，对流云团往往在十几分钟之内便能从比较薄的云团发展成深厚的积雨云，风速甚至在几分钟之内便从4米每秒增加到20米每秒。”酒泉卫星发射中心盛文杰说。

实现对着陆瞄准点气象情况的精准研判，对于着陆场气象保障团队的队员们来说并不轻松。为了这次嫦娥六号返回搜索任务，早在2023年7月，着陆场气象保障团队便在这里部署了气象数据库，将自动气象站近10年来收集的700多万条气象数据进行了整理和汇总，方便预报员取用查询，以尽快掌握着陆场附近的气象规律。

任务正式进入准备阶段后，盛文杰又和任务团队成员共同编写了着陆场气象实况显示小程序，做出风向、风速、降水、能见度以及浅层风测量系统实时绘图等天气信息的显示页面，为“嫦娥”归来精准“把脉”天气。

一次，天气雷达回波图上显示，对流云团正在快速聚集。队员们迅速组织气象会商，并立刻发布对流天气预警，就在预警发布的短短十几分钟后，着陆场区内的第一次阵风便刮了过来，与他们的判断完全一致。

“精准、精细、精确，多从实际的天气中积累经验，这是我们完成任务的信心和底气。”盛文杰说，我们有信心、有决心、有能力迎接嫦娥六号凯旋。（李国利、刘艺、李欣媛）

(责编：卫嘉、白宇)

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