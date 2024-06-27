原标题：2024 MWC上海丨中国联通AI新成果精彩亮相

每年夏日，伴随气温一起升高的，是大家对上海世界移动通信大会（MWC上海）的期待与热情。作为亚洲连接生态系统的风向标，每年6月，上海世界移动通信大会就将世界通信“调”至中国时区。26日，在上海这座开放、创新、包容的现代化国际大都市，2024上海世界移动通信大会以“未来先行”为主题，在新国际博览中心盛大开幕。

本届世界移动通信大会，中国联通坚持将服务国家战略融入品牌建设，聚焦创新品牌形象，携AI能力、AI网络、AI应用及全球数字化四大板块、28项展项精彩亮相N1馆，以生动的典型应用、新颖的展览体验，充分展现中国联通“加快成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业”的发展愿景。

AI能力解锁创新科技，赋能千行百业

在AI能力展区，元景大模型惊艳亮相。联通元景“1+1+M”大模型体系是中国联通面向赋能实体经济业务需要自主研发的大模型系列产品，包括1套基础大模型+1个大模型平台+M种行业大模型。元景大模型MaaS平台拥有模型库、工具箱、原生应用商店三大板块，具备强大的“职业技能”，目前已服务于政务、城市治理、文创等领域。值得一提的是，随着“文博热”的兴起，中国联通与中国外文局联合打造了元景文创大模型，以“一键输入图文信息，即刻生成文物形象”这种简单有趣的强交互性圈粉无数。文物“活化”以智能“通”古今，吸引了现场众多观众驻足，激发了大家保护文物古迹、传承优秀文化的意识。

此外，中国联通还展出了整体智算布局规划以及“星罗”先进算力调度平台产品与实践案例等内容。“星罗”先进算力调度平台基于联通云7.0双引擎架构，实现了多元异构算力的适配和服务编排，形成“通算+智算+超算”的融合调度能力，面向客户提供一体化的算力运营服务。目前，“星罗”先进算力调度平台已上线内蒙、郑州等智算中心节点，通过多元异构、集群管理、数据跨域及推理分发功能，支持“通算+智算”“国产化+非国产化”“千卡集群”统一管理，并结合全国骨干云池及AI边缘一体机提供“中训边推”服务。

中国联通“通智超”一体化算力布局

AI网络连接未来场景，驱动应用落地

在上海通信展览会的聚光灯下，中国联通隆重推出“中国联通Open Gateway网络能力开放平台”。该平台立足于公司深厚的云网资源基础，深度整合五大中台及元景大模型的先进能力，将复杂的网络服务抽象为易于接入的API接口，为开发者搭建了一条快速创新的高速公路，是中国联通在推动网络能力开放与生态合作上的又一重大突破。

截至目前，平台已成功上线94项网络能力，覆盖防欺诈、移动联网等多个关键领域，展现了中国联通在推动技术创新与行业应用深度融合方面的不懈努力。通过平台提供的丰富网络能力，中国联通与合作伙伴共同打造了一系列商业化应用典范，包括游戏加速服务、未成年人成长守护解决方案以及应急救援信息化平台等，不仅极大地丰富了市场服务内容，更为众多行业带来了效率的跃升和体验的变革。

此外，中国联通还推出了AI驱动网络数智化运营新成果——基于元景基础大模型和Maas平台打造网络大模型，结合专业小模型、知识图谱，构建网络运营智能体，全面赋能网络数智化运营场景。

AI应用重塑行业，引领智能革命

低空经济的发展，离不开低空飞行监管的新型基础设施和技术手段。怎样才能一站式实现低空飞行目标的全流程闭环管理服务？在中国联通AI应用展区，一系列的数智化创新成果在城市、交通、工业及家庭等场景中的精彩运用，直接给出了面向多行业多场景的解决方案。

针对传统无人机飞控距离短、传输质量差、空域管理及数据安全等问题，中国联通构建“端网业智安”的低空智能网联体系，打造智慧用管服一体化平台。现场展示的5G网联终端，可适配接入多厂家无人机，低空专网为无人机飞行提供稳定的信号传输，云端部署的无人机监管和应用服务平台，加上安全防护体系，全力保障低空飞行信息和数据的安全，同时，超大的 AI 算力能让无人机作业变得更加智能高效。

在车联网领域，中国联通基于5G/V2X+MEC融合通信网络，开发了5G车路协同平台，支持无人车场景、自主泊车场景的管理、调度和运营。联通智网科技自主研发了世界首款基于RedCap+C-V2X的车路协同终端，并与自研的车路协同平台适配，打造更佳车联网体验；同时还推出了车联网算网一体化调度平台，作为5G+边缘云MEC算网调度平台，该平台实现了云随车动等高性能和低延迟应用，以5G技术赋能远程驾驶、自动驾驶、OTA升级、车路协同等车联网应用场景。

展区内，中国联通推出的AI数字人应用及AI动捕吸引了大量关注。中国联通目前已面向用户推出AI写真、AI演员、AI歌手和AI舞王、数字人直播平台及数字主播等一系列应用。AI写真秒级生成，效果出众；AI演员让你置身大片；AI歌手复刻音色，演绎歌曲；AI舞王则让你成为炫酷舞者。数字人直播平台可实现24小时不间断的低门槛高转化的直播，数字主播则可实现文字驱动播报，高效易操作。在AI动捕展台，穿上特制动捕装备的“中之人”可以直接驱动数字人形象，每一个步伐、每一次旋转甚至是每一个细微的表情都能被精确捕捉，就像站在面前的真人一样流畅自然。

在工业应用方面，中国联通展示了格物工业智能孪生平台产品。通过将平台采集到的机械臂属性等数据转发至机械臂数字孪生体设备，可实现机械臂状态参数、运行参数及事件、服务等数据的可视化监测和运行分析。这种实时的映射和监控使企业客户能够实时了解设备的性能和健康状态，还可以远程下发新指令，实现对机械臂的精确控制。在生产过程中，企业可通过格物工业智能孪生平台监控设备状态并远程下发新指令，实现对设备的精确控制。目前，格物平台已为数字工厂、智慧医疗等场景提供前所未有的洞察力。

智联世界，赋能全球数字经济

在联通“全球数字化”展区，通过一幅幅球形触摸屏和虚拟导航，能够清晰地看到——在全球数字化和信息化的浪潮中，数字经济正以前所未有的速度崛起。而在这过程中，中国联通正以丰富的国际网络资源和卓越的产品服务能力，为全球经济增长提供数智动力。

建设“数字丝绸之路”。中国联通国际网络能力持续提升，以亚太、亚非欧、亚美通道为主干推进网络架构演进，部署超60条国际海缆、18个全球陆缆边境站、12个国际传输维护中心以及360个全球业务接入点，形成“东西互济、南北互备、海陆协同、健壮通达”的国际网络格局。建成了国内运营商境外单体最大的通信枢纽“智·云数据中心”，境外机柜近万架，与国际53家云商资源池互通，灵活高效提供境外云服务。面向全球用户提供高品质算力网络、数据中心和云网边一体化服务，为“数字丝绸之路”建设奠定良好算力基础。

共建“一带一路”高质量发展。中国联通在“一带一路”沿线国家与地区部署了21个分支机构，聚焦工业制造、金融、交通物流等重点行业，为全球客户提供一站式产品与解决方案。在几内亚，为大型能源公司提供几内亚智慧矿山解决方案，以数字化、智能化、自动化服务，高效助力矿山“安全”“降本”“增效”。在泰国，联合国际电信合作伙伴和创新业务伙伴打造东南亚首个5G全连接工厂，推动返工率降低75%，生产效率提高20%。在印尼，与中国汽车出海企业开展车联网项目合作，为新能源汽车提供自研车联网平台、专线、本地流量等服务，助推节能低碳型交通工具落地“一带一路”沿线国家和地区。

赋能全球数字经济创新发展。中国联通打造了国际快线、金融精品专线、全球智能组网等一系列拳头产品；云联网客户数高速增长，成为行业领先的组网产品；聚焦物联网、车联网强化能力建设，加快打造标杆；提供IDC全栈产品服务，特别是将军澳智·云数据中心，为出海企业提供主机托管、灾备、ITO等一揽子服务；联通云加速全球布局，发布联通云?国际站；解决方案和自主集成能力逐步建强，打造数字金融、智慧矿山、智能制造、智慧仓储等一系列案例。

中国联通（香港）将军澳智·云数据中心外景图

未来先行，联通智能。在数字化、网络化、信息化的新时代，中国联通作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，将继续聚焦建设网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，不断推动科技创新，为助推科技高质量发展、赋能千行百业发展提供强劲的数字化动力。（王欢 谢亚诗）

(责编：曹淼、李源)

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