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前5个月，固定资产投资同比增长4%，高技术产业投资保持两位数增长——

投资规模扩大结构优化（锐财经）

本报记者 廖睿灵
2024年06月28日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　位于浙江省衢州市的开化水库工程是国家重大水利工程之一，总投资45.5亿元，总库容1.84亿立方米。图为开化水库工程施工现场。
　　王国成摄（人民视觉）

　　国家统计局日前发布前5个月全国固定资产投资等数据。数据显示，1—5月，全国固定资产投资（不含农户）188006亿元，同比增长4%。其中，制造业投资带动作用增强，高技术产业投资增速加快。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，今年以来，各地区各部门加快项目开工建设，企业技术改造投入也在加大。总体看，国内投资规模扩大、结构优化。

　　

　　重大项目投资支撑作用明显

　　根据国家统计局发布的数据，分地区看，今年前5个月，东部地区投资同比增长3.7%，中部地区投资增长4.1%，西部地区投资增长0.2%，东北地区投资增长5.5%。分产业看，前5个月，第一产业和第二产业投资同比均实现增长。其中，第一产业投资3565亿元，同比增长3%；第二产业投资62881亿元，增长12.5%。

　　第二产业中，工业投资同比增长12.6%。其中，采矿业投资增长17.7%，制造业投资增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.7%。此外，1—5月，第三产业投资121560亿元，与去年同期持平。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.7%。

　　“增发国债项目抓紧开工建设，特别是灾后恢复重建项目的较快推进，保障了基础设施投资平稳增长。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，1—5月，基础设施投资同比增速比全部投资高1.7个百分点，拉动全部投资增长1.3个百分点。

　　与此同时，重大项目投资展现明显支撑作用。1—5月，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.5%，增速比全部投资高4.5个百分点，拉动全部投资增长4.6个百分点。其中，计划总投资10亿元及以上项目投资增长8.1%，增速比全部投资高4.1个百分点。

　　高技术产业投资增速加快

　　罗毅飞介绍，在制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进的带动下，制造业投资较快增长。1—5月，制造业投资同比增长9.6%，增速比全部投资高5.6个百分点；对全部投资增长的贡献率为57.3%，比1—4月提高2.5个百分点。其中，消费品制造业投资增长15.6%，装备制造业投资增长12.2%，原材料制造业投资增长8.6%，制造业技改投资增长10%。

　　从具体产业看，高技术产业投资增速加快。刘爱华表示，当前，创新动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进，现代服务业和先进制造业加快融合。同时，新投资保持较快增长，新产业、新产品、新模式较快增长，持续为经济发展注入新动能。1—5月，高技术产业投资同比增长11.5%，保持了两位数增长，快于全部投资7.5个百分点。

　　再看高技术类细分产业。1—5月，高技术制造业投资同比增长10.4%，增速比1—4月加快0.7个百分点，比全部制造业投资高0.8个百分点，其中航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。高技术服务业投资同比增长14.3%，增速比全部服务业投资高14.3个百分点，其中电子商务服务业投资增长32.5%，信息服务业投资增长19.1%，科技与成果转化服务业投资增长16.5%。

　　大规模设备更新拉动投资

　　今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。在大规模设备更新政策有力支持下，设备工器具购置投资呈现良好增势。

　　“大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台以来，效果在生产和投资消费各个领域都有所体现。”刘爱华说，生产方面，5月份，大规模设备更新政策带动广播电视设备制造、通信设备制造行业增加值同比分别增长30.7%和15.7%。从产品看，农产品加工专用设备产量同比增长53.6%，数控锻压设备同比增长17.2%，电子工业专用设备产量同比增长11%。投资方面，设备工器具投资继续保持快速增长，1—5月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，增速比1—4月提高0.3个百分点，拉动全部投资增长2.1个百分点，占全部投资的比重比去年同期提高1.6个百分点。

　　刘爱华表示，从近期看，下阶段有利于投资稳定增长的因素在逐渐增多。一方面，要素保障不断强化。1—4月，规模以上工业企业利润同比增长4.3%，企业效益的改善有利于增强企业投资能力和信心；另一方面，政策支持持续增强。中央预算内投资下达和专项债发行加快，有利于实物工作量的增长。此外，重大项目建设加快，重点领域投资加速，都在为投资增长不断提供新的动力。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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