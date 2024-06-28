本报记者 刘少华

第十五届夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中心外景。

新华社记者 章 磊摄

在大连国际会议中心外的大型欢迎广告。

新华社记者 李 钢摄

一名外国记者在夏季达沃斯论坛开幕式现场工作。

新华社记者 李 笑摄

一名嘉宾（右）在夏季达沃斯论坛上查阅信息。

新华社记者 逯 阳摄

6月25日至27日，以“未来增长的新前沿”为主题的世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛），在辽宁省大连市国际会议中心举行。这是时隔5年，夏季达沃斯论坛第八次在大连举办。

从达沃斯到大连，从阿尔卑斯山脚到渤海之滨，人们的目光聚焦在中国身上。

在本届论坛上，各界代表围绕“全球新经济”“中国和世界”“人工智能时代的企业家精神”“产业新前沿”“对人进行投资”“气候、自然与能源的相互联系”等六大方向进行探讨，为激发世界经济发展新动能献计献策。

连日来，“夏季达沃斯”成为互联网上讨论的热词。

展现“中国范”

对本届夏季达沃斯论坛，中方尤其是主办城市大连做足了准备。

人民网制作的长海报《聚焦未来增长新前沿 达沃斯亮点抢“鲜”看》，对本届论坛的特点进行了图文并茂的整合。海报中，展现了筹办工作的6个特点——一是扩大“朋友圈”，以开放包容提升论坛影响；二是打好“特色牌”，以经贸互动放大溢出效应；三是突出“数字化”，以科技赋能彰显时代特色；四是提高“含绿量”，以节能降碳推进绿色转型；五是展现“中国范”，以文化为媒深化人文交流；六是传递“大连情”，以细致服务体现城市品质。

以展现“中国范”为例，其中活动精彩纷呈，包括了迭代升级“大连之夜”文化晚宴，精心编排中华传统文化晚会，设置400米通道展示辽宁工业振兴之路和大连产业优势、创新成果、人文特色等。主办方还在论坛期间推出3条产业游线路和3条文化游线路，让与会嘉宾共享“山海有情、天辽地宁”“遇见大连、心动无限”的自然之美、文化之美、发展之美。

北京日报客户端关注到，大连准备得很充分。在迎接全球嘉宾的第一站大连周水子机场的境外来宾支付服务中心，工作人员协助外宾办理相关业务；在大连地标建筑、形似海浪的论坛主会场大连国际会议中心内，各项工作已准备就绪，随处可见世界经济论坛标志性的“World Economic Forum”字样和蓝底白字的经典配色。

节能降碳是本届论坛的热点议题，主会场布置也充分体现了绿色低碳的特点。

新华社客户端报道，本届夏季达沃斯论坛筹备工作“含绿量”不断提高，以节能降碳推进绿色转型成为本届论坛筹备工作的一大亮点。其中，会议中心使用自然通风系统，通过电动百叶窗和天窗，形成空气对流换热，实现节能降温；空调系统采用“海水源热泵”技术，通过海水制冷换热，有效利用可再生能源，节约电力。

除了主会场布置充满“绿意”，本届论坛服务保障工作也充分体现了可持续发展的理念。据介绍，本届论坛有10余家汽车企业赞助了610辆汽车，为大会提供交通服务。其中，80%以上是电动、氢能等新能源车型。

中国新闻网记者探营大连夏季达沃斯论坛会场时看到，步入大厅中央，一个直径约9米的“未来魔方”塑造裸眼3D的视觉效果，充满律动和科技感。大厅右侧，一棵用双手托起的“大树”为会场带来了满满的艺术气息，这部名叫《共生之门》雕塑作品，寓意环保、和谐共生，呼吁人们关注可持续发展。

新华社客户端报道，来自全球的政商学界人士，可能会邂逅特殊的“志愿者”——人形机器人。这些来自大连EX未来科技馆的机器人，可听、可看、可说、可答、可“思考”，并拥有灵活自由度。在馆内不同模拟场景区域，机器人们“担任”着博物馆讲解员、商业街区零售员、会议活动主持人、体检中心医护和研学活动引导老师等不同角色。

见证中国发展

世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。每年年初，世界经济论坛都会在瑞士小镇达沃斯召开年会。2007年，夏季达沃斯论坛首次在中国举办。

中国网评论对达沃斯论坛与中国的关系进行了深入阐释：“从阿尔卑斯山的美丽小镇，到黄渤海交界处的浪漫之都，世界经济论坛与中国结下不解之缘，成为中国不断扩大开放、与全球各国共享发展机遇的见证者。这种缘分，来源于中方与论坛方在经济全球化问题上的理念相近、立场趋同。世界经济论坛自创立之日起，就视促进国际经济合作与交流为自身使命，开放合作的理念是刻在基因里的。而中国也积极参与国际分工合作，积极融入全球经济发展，特别是近年来，中国已成为维护和发展开放型世界经济的践行者。”

中国发展网评论文章称，行至2024年，夏季达沃斯论坛步入第十五届，大连八度成为这一盛会的东道主。该文章认为，夏季达沃斯论坛是连接全球智慧与合作的桥梁，也如同一面镜子，照射出中国乃至全球经济的进步。在这个快速变化的时代，夏季达沃斯论坛见证了中国的发展，也将继续见证中国令人期待的未来。

“夏季达沃斯论坛是在我省举办的层次最高、规模最大的全球性经济论坛，辽宁从这里观察发展新模式、学习前沿新技术、启迪振兴新思路；外界也透过世界舞台的‘聚光灯’，从这里认识辽宁、了解辽宁、感受辽宁。”东北新闻网评论文章《机遇辽宁 牵手世界》站在辽宁省的角度，认为这是扩大高水平对外开放的“辽宁机遇”、展现振兴发展新气象的“辽宁窗口”、体现新时代新担当的“辽宁之为”。

推动全球创新

在国际形势纷繁复杂，全球经济复苏乏力，气候变化、粮食和能源安全等全球性挑战不断增加的背景下，本届夏季达沃斯论坛的举办备受关注。

央视网报道，本次夏季达沃斯论坛设有全球新经济、中国和世界、产业新前沿等6个专题，共计150多场次专题活动。央视网梳理本次论坛日程发现，“新”字出现了上百次，像“新技术”“新材料”“新循环”等，都成为嘉宾关注的热点。

在达沃斯论坛见证之下，多年来，中国发展取得了举世瞩目的成就。

人民网报道关注到，中国正成为驱动世界创新的新引擎。世界经济论坛大中华区首席代表陈黎明在采访中表示，在今年6月世界经济论坛发布的“2024年度技术先锋”榜单中，中国有11家企业上榜，数量位居世界第二。世界经济论坛公布的最新一批全球153座“灯塔工厂”中，有62家中国企业，包含光伏、新能源汽车等高科技企业，中国是全世界“灯塔工厂”最多的国家。“这反映出中国正成为驱动世界创新的新引擎。近年来，中国在新能源、移动支付、跨境电商等领域的创新技术与应用引领世界，并通过技术转移、人才培养等方式将创新成果分享给不同国家和地区，助力全球可持续发展进程。”

中国日报网记者采访了加拿大麦吉尔大学教授伯努瓦·布莱，他表示，中国经济动能强劲，在高新技术方面，中国的发展速度惊人。“尤其是在人工智能、新能源汽车、自动驾驶等方面，中国的发展速度是很了不起的，中国依靠技术促进经济发展非常鼓舞人心。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

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