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让一颗番茄“五分甜一分酸”

李 贞 王志强
2024年06月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　工人在采摘番茄。

　　技术人员在智慧温室内查看番茄长势。
　　王志强摄

　　又一笔订单出货，16吨。

　　6月24日，这批可以定制味道、定制克重、没有农药残留的优质番茄，从位于山东省德州市天衢新区的德州财金智慧农业产业园发货，销往京津冀等地。

　　近年来，山东省德州市大力发展智慧农业，推进种植业数字化，依托现代信息技术，对耕、种、管、收全过程进行数字化改造。这让当地种植出的番茄更美味、更健康，广受消费者喜爱。

　　定制口感

　　穿上白大褂、穿过风淋室，笔者走进德州财金智慧农业产业园的智慧温室。这里有30多万株不同品种的番茄，在占地505亩的玻璃温室内茁壮成长。

　　“这些番茄每株的果实大小、味道都不一样，实现了个性化定制种植。”德州财金智慧农业科技有限公司副总经理薛林向笔者举例说：“通过销售商的大数据统计，我们发现长三角地区的消费者最喜欢口味有点酸头的番茄，每次的购买量大约为600克。于是我们就把每颗番茄的重量控制在150克左右，为当地的销售商专门提供一盒包装好4个的番茄，满足消费者的需求。”

　　农作物不是工厂里生产的标准零件，如何才能保证定制成功？

　　这就需要两个核心技术：一是环境控制系统，实现对番茄生长过程数据的实时精准监测；另一个是水肥一体化系统，执行相应的指令，来控制番茄的大小、酸度、糖度，实现品质均一。

　　“我们的温室里，布设了685个传感器，1700多个控制器。工作人员每天通过观察番茄的生长情况，可以随时控制温度、湿度、光照等各种条件，设置温、光、水、气、肥的最优配比，为番茄营造出最佳的生长环境。”薛林说。

　　比如番茄内糖分的形成，关键在于水肥和光照。所以，每天太阳升起，智慧温室的辐照传感器便开始了追踪。当累积光照达到每平方厘米100焦时，灌溉系统会自动触发，3分钟之内对所有的植株浇灌100毫升营养液。

　　空气中的二氧化碳浓度则关乎着植物的产量。在智慧温室，风速、风向传感器会感知风的力度和方向，从而调整天窗变动角度，令内外空气定时定量混合。

　　温度的变化决定了果实的发育进程。临近中午，温度升高，湿度下降，智慧温室里的气象盒子传感器会接收信号，控制遮阳幕布合拢，高压喷雾洒水，增加湿度。到了夜间，地热风管机会启动，保证环境始终温暖。

　　薛林说：“有了物联网、大数据、自动化控制等一系列技术的应用，智慧温室里种植的番茄产量能达到普通温室的3至4倍，口感也能实现‘五分甜一分酸’这样一个最受消费者喜爱的糖酸比。”

　　销路更广

　　智慧温室种出来的番茄不仅味道好，而且更健康。

　　薛林说：“为减少农药使用，智慧温室内环境采用的是物理防治。比如天窗附带防虫网，预防粉虱进入温室，温室内配备黄带、黄蓝板、诱捕器等进行防治害虫，以确保番茄无农药残留。另外，我们还使用了熊蜂授粉，改变传统农业激素授粉的方式，提高番茄坐果率、单果质量和单株产量，降低畸形果率，实现了产品零激素。”

　　如此优质的番茄销路自然越来越广。

　　除了销往京津冀、长三角等地，德州财金智慧农业科技有限公司还获得了供港澳蔬菜种植基地认证、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地（第十二批）认定等，让来自德州的番茄，走上了粤港澳大湾区百姓的餐桌。

　　每批番茄在发货前，还会进行一系列检测。在产品的包装上，都贴有二维码，扫一扫便能得知产品批次、物流信息、检验报告等，让消费者吃得更放心。

　　智慧农业的发展也带动了更多农民致富。

　　据悉，德州财金智慧农业科技有限公司现有员工150余人，其中在智慧温室负责养护和进行包装的100多名工人，基本是附近的村民。

　　今年47岁的夏书艳是温室里的植保员。她告诉笔者，自己现在每个月工资6000多元，比过去在家种地提高了不少。其他工人的工资也差不多，有的熟练工每月能拿到8000多元。

　　在智慧温室工作中学到的农业知识，还大大提升了农民的生产技能和专业水平。夏书艳在自家的土棚中也栽种了番茄，并将在公司学习到的植保知识带到了家中。“现在我家种的番茄产量也不错，每次带到集市上卖，可多人抢着买呢！”夏书艳说。

　　点“数”成“金”

　　今年1月，财政部制定印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式施行，数据资产可以计入财务报表。这也为德州智慧农业的发展带来新机遇。

　　“智慧温室每天能够产生数据2000余万条，这些数据上传保存在云端。海量的数据中，蕴含了番茄的高产‘密码’，所以这些数据已形成较大的无形资产。”薛林介绍，今年4月25日，该公司的“玻璃温室番茄生产数据集”数据资产完成入表工作，资产规模为1个数据表、64万余条数据。这也是全国农业领域首例数据入表。

　　数据入表，让数据可确权、可流通、可交易。

　　“企业各项数据要素经过权威机构的分析、评估后确认其价值，在资产管理部门进行登记确权后，就变成了可以用来质押的资产。”青岛银行德州科技支行负责人张欣介绍，在对德州财金智慧农业科技有限公司数据资产进行分析和评估后，以此数据资产为质押物，给该公司授信3000万元。6月20日，授信3000万元额度质押贷款已全部拨付到位。

　　数据入表后，除了贷款，还可以对外出售使用权。

　　6月24日，山东数据交易德州平台上线。通过该平台，德州财金智慧农业科技有限公司数据产品交易“变现”50万元。购买方青岛中科贝尔机器人有限公司，将以这些数据为基础形成人工智能算法训练数据，用于环境控制系统、水肥系统等智慧农业自动控制系统的研发。

　　“可以说，现在我们已实现了点‘数’成‘金’。在种番茄的同时也种数据，进一步推动新质生产力发展。”薛林说。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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