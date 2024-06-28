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前5月规上工业企业利润延续增长态势（新数据 新看点）

装备制造业利润同比增长11.5%

2024年06月28日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月27日电  （记者刘志强）27日，国家统计局发布数据显示：前5月，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势。

　　工业企业营收持续回升。前5月，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比前4月加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月规上工业企业营业收入同比增长3.8%，增速较4月进一步加快0.5个百分点。

　　近八成行业利润实现增长。前5月，在41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占78%，行业增长面比前4月扩大2.4个百分点。分门类看，制造业利润增长6.3%，总体保持平稳。电力热力燃气及水生产和供应业利润增长29.5%，继续保持较快增长。

　　装备制造业成为利润增长重要引擎。前5月，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点。分行业看，受益于智能手机、高技术船舶、汽车等产品生产较快增长，电子行业利润增长56.8%，铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36.3%，汽车行业利润增长17.9%。

　　消费品制造业利润保持两位数增长。前5月，消费品制造业利润同比增长10.9%。分行业看，13个消费品制造大类行业利润均保持增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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