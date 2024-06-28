本报记者 刘志强 王云松 王 瑨

在文化上，不断推出“高端、高质、高品”的文化艺术产品服务；在房地产领域，引领行业转型发展；在科技方面，深耕光纤光缆、生物合成等产业，加快发展新质生产力；在工程领域，为深中通道、港珠澳大桥等重大工程贡献力量；在拓展国际业务方面，助力共建“一带一路”国家基础设施建设……

作为一家业务范围涵盖衣食住行用和精神文化生活的多元化企业，保利集团积极扩大品牌影响，服务美好生活，去年营业收入达5239亿元，同比增长15%。

加强科技创新，攻坚关键技术

一张纸，能有哪些用途？

走进保利集团下属的中国制浆造纸研究院（以下简称“造纸院”），各种产品琳琅满目——导水纸，用于空间站的生命保障系统，回收航天员排出的湿与热；高性能绿色纤维密封材料，适用于汽油/柴油发动机、变速箱等领域的流体密封……

一卷洁白如玉、轻柔如丝的纸吸引了记者注意。“这种纸是广泛应用于轨道交通、航空航天、光伏风电等领域不可或缺的重要原材料。”造纸院常务副总经理田超介绍，这是他们近年来研发出的超级电容器隔膜，“它既要隔离超级电容器正负极材料，防止电极间直接接触，又要允许离子顺畅通过，减少内阻。一‘阻’一‘放’，功夫全在这张纸上，隔离性能、孔径分布、渗透性能、自身强度、洁净度等都需精密控制。”

长期以来，超级电容器隔膜纸产品一直依赖进口。2017年起，造纸院组建团队、合力攻关。上百次生产试验后，终于生产出具有完全自主知识产权的合格产品。“打破了‘卡脖子’技术，保障了国内新能源客户的基础材料需求，为客户降低了成本。”田超告诉记者，目前超级电容器隔膜产品已经连续稳定生产，性能达到国际先进水平。

近年来，保利集团相继完成对中轻、中国工艺、中丝、华信邮电和上海诺基亚贝尔等企业的重组整合，形成了“5+1”业务体系：以贸易、地产、文化三大优势业务为集团战略支点，以科技、工程业务为潜在增长极，以金融业务为重要支撑保障。立足这一业务体系，保利集团重点围绕新兴产业和未来产业谋篇布局，努力抢占发展制高点。

走进位于上海金桥的贝尔实验室（中国），6G技术研发正紧张推进。“5G时代，下载一部电影要几秒，而有了6G技术，1秒就可以下载几十部高清电影。”保利华信党委副书记、上海诺基亚贝尔党委副书记陈伟栋告诉记者，目前，公司已经通过第一阶段6G关键技术无线AI、移动算力网、太赫兹通信和通感一体化关键技术的测试验证，性能结果业界领先，“我们将加紧攻关，力争让6G早日走进人们生活。”

成员企业长飞公司以全光网络助推“新基建”，主营业务市场份额连续7年保持全球第一；全资子公司阿尔卡特朗讯企业通信为超过100万家企业和政府用户提供网络、通信和云解决方案；在高质量共建“一带一路”项目中，承担多个国家多条轨道交通线路的通信、信号和控制总集成方案……在6G、算力网络和下一代光网络等领域，保利华信深耕细作、加快攻关，去年累计研发投入7.62亿元，投入强度达13.5%。

坚持投入，不懈创新，保利品牌的科技含量越来越高。2023年，保利集团新增“专精特新”企业10家，新发布各项标准385条，支持科技创新的投资基金达到30亿元。

投身城市更新，惠及百姓生活

绿树成荫，青草依依，老人们借助健身器材伸展腿脚，孩童们在活动区荡秋千、玩滑梯……在位于西安的保利·天悦小区，居民们怡然自得，曾经的“城中村”双水磨村变了新模样。

“以前，市政基础设施匮乏，房屋老旧。现在，好房子建起来，环境美起来，超市、幼儿园、社区医院等一应俱全。”对居住环境的改善，70多岁的居民王广学很满意。

“当下的城市更新，不再是简单的房屋重建与规模扩张，而是要协同推进居民生活改善、历史文脉传承、城市功能提升。”保利发展陕西公司保利·天悦项目负责人白冰湖介绍，改造之初，项目人员就统筹考虑了居住、休闲、文化、娱乐、商务等方面需求，精心规划、精致建设，力求打造有审美、有人文、有品质的现代居住场景。鱼包头村、青龙寺、红旗村……保利发展在西安秉持“设施嵌入、功能融入、情景导入、文化代入”的思路，推动更多存量空间转向“创新性宜居空间”。

在成都实施九里堤棚户区改造时，用九字艺术水景、水下古蜀地图、孔明灯艺术装置等体现当地特有历史文化，提升文化韵味；在广州琶洲村旧村改造过程中，保护性修建两大祠堂，保留古色古香的建筑风格；在北京城市更新建设中，打造集甲级办公楼和艺术商业为一体的绿色低碳活力综合体……保利发展积极投身城市更新，累计在全国建设相关项目62个。

作为保利集团旗下以地产为主业的子企业，保利发展积极牵引产业上下游，致力打造更成熟的不动产生态平台。促进住房、园区等实体产品升级的同时，也努力推动物业服务提档升级。

交通无序、违章经营，浙江嘉善县西塘景区一度面临治理难题。2016年，保利发展物业公司接手后，第一时间成立网格化服务管理团队，在环境秩序管理、商户监管、保洁监管等方面制定了多项管理标准。3个月时间，一家一家整治、拆围，古镇面貌一新，于2017年2月被评为5A级景区。

以西塘景区的成功为起点，有20多年物业服务经验的保利发展物业公司开启了公共服务领域的探索实践。在广州海珠国家湿地公园，深度参与区域旅游产业发展升级，提供资源管护、生态监测、票务运营、活动营销等专业运营服务；在辽宁丹东市孤山镇，切入城镇治理服务，协同政府创建国家卫生城镇……目前，该公司已成功服务超100个城镇景区。

在满足市场需求中实现发展壮大。如今，保利发展稳居行业第一，并连续10年在上交所信息披露年度考核中获得最高A级评价。

深耕文化服务，提升品牌价值

冰裂纹外观的剧院依水而立、独具诗情，屋顶的室外广场纳入演出空间，营造多重审美体验……保利集团在浙江杭州打造的临平大剧院，人文美与自然美交融共生。开业以来，剧院引进了音乐会、歌舞剧、话剧、音乐剧等众多精品剧作，获得良好口碑。放眼全国，保利集团运营管理的剧院已有81家，管理标准化、经营特色化、考核差异化，去年演出超1.2万场，接待观众1000多万人次。

“推动文化产业高质量发展，担负新的文化使命，中央企业责无旁贷。”保利文化集团股份有限公司党委书记、董事长王波告诉记者，保利文化依托旗下保利剧院、保利影业、保利拍卖等平台，已14次入选“全国文化企业三十强”。

建强平台、升级内容、优化传播，保利集团在文化板块打出一套“组合拳”。

——丰富公共文化服务，惠及更多基层百姓。

每逢暑假，“打开艺术之门”活动的开幕式都在北京中山公园音乐堂举行。指挥家谭利华挥动指挥棒，为孩子们开启音乐大门，“活动办了30多年，为更多青少年提供了展示才华的平台。”

保利推出的类似项目还有很多：通过人声解说电影的方式，“心目影院”服务视障人士8000余人次；开展“文化保利 润泽乡村”项目，在20个村搭建文化艺术交流平台；举办“惠民演出季”，票价不超百元；200余个公益展览，吸引7000余万观众走进保利艺术博物馆……

——优化原创产品供给，满足文化市场需求。

《流浪地球2》《封神第一部：朝歌风云》……2023年，保利影业参与出品、联合出品、联合发行29部电影。保利影业负责人表示，不断实现“内容升级、场景升级、服务升级”，才能提升市场竞争力。

不只是影业。翩跹舞姿，绘江山如画；刚柔相济，舞东方拳理……保利文化运营巡演的舞剧《只此青绿》《咏春》，让中华优秀传统文化深入人心。“加大内容投入和原创开发力度，不断巩固品牌声誉、讲好中国故事、传播好中国声音，是我们的不懈追求。”王波介绍，今年是中法建交60周年，保利将推动多部法语原版音乐剧在国内保利剧院巡演。

——强化创新技术赋能，激活文化产业活力。

青铜器物、石刻造像……在保利艺术博物馆，每件藏品背后都有一段动人的历史。2023年，以保利艺术博物馆馆藏圆明园虎首铜像等艺术珍品为原型设计制作的数字艺术品，总浏览量超2.7亿人次。

文化“上云”，存量变为增量。开展线上艺术教育、推进智慧剧院建设、创立5G电影传输系统、开拓数字文旅业务……保利运用大数据、人工智能、虚拟现实等新技术，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断增强文化产品的吸引力和市场竞争力。

“保利集团具有红色血脉和市场基因，始终牢记‘保国利民，追求卓越’的初心，坚持以一流品牌引领世界一流企业建设，品牌影响力和美誉度与日俱增。”保利集团党委书记、董事长刘化龙表示，未来将以培育具有全球竞争力的保利品牌为目标，加快建设世界一流企业，为中国式现代化贡献保利新力量。

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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