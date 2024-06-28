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江苏灌南种粮大户抓农时忙农事——

夏收连夏种，时间表精确到小时（三夏进行时）

本报记者 王伟健
2024年06月28日06:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　下午4点半，江苏省连云港市灌南县新安镇大胜村机声隆隆，田地里，搂草机、打捆机等开足马力；道路上，中型货车满载小麦和各式农机往来穿梭。

　　联系买家收购麦子，协调更多农机进场作业，安排人手检查引水沟渠……短短1小时，种粮大户陈渝接了十几通电话。“大家都在争分夺秒抢时间，天天忙到晚上10点多。”陈渝大清早下地，午饭都没顾上吃。

　　今年42岁的陈渝是重庆人，过去经营火锅店，对农业一窍不通。2018年，他来到灌南县流转土地，一开始粮食收成很差，两年亏损了上百万元。之后，他到各地参加农业培训学本领，再加上机械化助力，从第三年开始，在大胜村流转的1000多亩地迎来丰收，每年利润数十万元。

　　麦田收割完毕，搂草机和打捆机紧随而至，自动“拾捡”秸秆。搂草机在前将秸秆聚拢到一起，打捆机在后配合作业，直行、拐弯、调头，不过十几秒，一捆三四百斤重的“麦秸卷”就从打捆机的“肚子”里“吐”了出来。

　　收了麦，人不能歇，地也不能歇。七八天后栽插水稻，为了赶时间，农机手一直奋战到深夜，将1000多亩麦田里的秸秆清理干净。

　　除了清理秸秆，还有一堆活儿：平整土地、灌水泡地、翻土、打药、施肥……

　　第二天，天刚蒙蒙亮，一台挖掘机、两台整地机已进入田间，准备平整土地。“这一季，约40亩麦子收成不太理想，主要因为地不平。”陈渝说，村里开展规模化种植没多久，“小田”变“大田”后，有的地高低差有四五十厘米，灌水时，洼地的麦苗难免被淹。

　　“大田”的地，高低差要控制在10厘米以内，这并不是一件容易事。“别看我们都是大老粗，可在田里干的都是‘绣花活’。”挖掘机师傅胡建跃笑着说，一铲斗下去，挖得非常精准。怎么做到？既靠经验，也靠设备。每挖一阵，他就拿起激光水平仪测量，红色的激光射到地里，哪里高了，哪里低了，一目了然。

　　土地平整完，接着就是灌水泡地。灌南县水利局局长邱军介绍，与往年同期比，今年降水较少，但县内河网密布，水源相对充足。在此基础上，灌南加强水源调度，加大新装备、新技术的投入，确保夏种供水。

　　用水得到保障，各项工作紧锣密鼓进行。6月，陈渝的工作时间表精确到了小时：14日晚上11点开闸灌水，19日早上7点无人机打药、施肥，20日早上6点插秧机开进田里……几天工夫，一排排翠嫩的秧苗已在田中迎风摇曳，等待秋日的满目金黄。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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