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浙江省景宁县立足资源禀赋、深挖文化内涵、推动绿色发展——

跨越四十载 畲乡展新貌（讲述·回信背后的故事）

本报记者 李中文 刘军国
2024年06月28日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　景宁县鹤溪街道东弄村，游客在体验畲族传统项目竹竿舞。

　　村民在直播销售“景宁600”农产品。

　　景文（景宁县至温州文成县）高速公路一景。
　　以上图片均为景宁县融媒体中心提供

　　近日，习近平总书记给浙江省丽水市景宁畲族自治县各族干部群众回信，向景宁建县40周年表示热烈祝贺，对景宁发展提出殷切希望。习近平总书记在回信中说，40年来，景宁县在民族团结、特色发展等方面取得了可喜成绩，各族人民生活越过越红火，我感到十分高兴。

　　景宁畲族自治县成立于1984年，是全国唯一的畲族自治县。40年来，景宁干部群众接续奋斗，立足畲乡特色、山区特点、后发特征，走出一条生态绿色可持续发展道路。日前，记者来到景宁，近距离观察一个山区县的特色发展之路。

　　——编  者  

 

　　从空中俯瞰位于浙西南山区的景宁畲族自治县，青山绿水相依，一派静谧祥和。这里是一方绿意盎然的生态之地，更是一方朝气充盈的奋进热土。

　　“这里打造了花园乡村、特色畲寨，乡村面貌焕然一新”

　　晚风拂面，走进鹤溪街道双后岗村，绿树繁花掩映，民居高低错落分布。

　　一个门口高挂着“蓝大妈家”牌子的院落里，87岁的蓝陈启正忙着穿上自己的畲族传统服装，戴好凤冠、腰系彩带，准备去礼堂与村里人一起观看新闻联播……

　　“一年又比一年好，畲汉人人得保障……”看完总书记回信新闻报道的蓝陈启，激动地唱起了山歌。

　　这位畲族老人，是国家级非物质文化遗产项目畲族民歌的代表性传承人。6岁起，她就跟家人学唱畲族民歌，十几岁便会熟唱传统民歌，还能即景创作吟唱，在当地有不小的名气。

　　双后岗村所在的行政村张村村，位于景宁县城城南3公里，有村民1300余人，其中畲族人口占52%，是典型的畲汉融合村。近年来，村里立足区位优势，发展光伏、旅游等产业，村集体收入不断增加。同时，村里陆续发展起规模化的惠明茶、食用菌、来料加工等产业，带动群众增收。

　　近些年，村两委打开思路，一方面通过多元化投资发展壮大村集体经济，另一方面下大气力建设美丽乡村，提升人居环境。“这里打造了花园乡村、特色畲寨，乡村面貌焕然一新。”村民雷茂龙说，村里还建起了卫生服务中心、加密了公交班次，“我们的生活越来越好。”

　　开商店，跑运输，在家门口的工厂务工……如今村里人人有事做，致富的路子越来越宽。2023年，张村村居民人均收入从40年前的148元提高到3.65万元。

　　“新产业新项目的落地，激发了市场活力”

　　海拔600米，在景宁具有特殊的意义。2017年，当地创立了“景宁600”区域公共品牌，将产自海拔600米以上的生态农产品销往长三角等地，打通了从绿水青山到金山银山的转化通道。

　　截至目前，全县已成功开发出七大类120款“景宁600”农产品，累计销售额40.23亿元。全县12.95万亩“景宁600”生态示范基地，已成为农民增收致富的重要来源。

　　惠明茶，就是“景宁600”品牌农产品之一。前不久，澄照乡三石村的村民刚结束了采茶，闲下来也算起了收入账。“因为好生态、无污染，今年惠明茶抢手得很！”一名村民说。如今，景宁茶园面积已有7.6万亩，其中生态茶园1.35万亩。

　　距离三石村车程不到5分钟的特色产业平台，于2022年底投用，3000多个用工岗位为畲乡居民提供了就业保障。

　　对于景宁的老百姓来说，能实现“在家门口就业”是最高兴的事情。长年在外打工的潘明海、夏丽玲夫妻，选择回到家乡务工，成了宇海幼教装备有限公司的员工。

　　在特色产业平台内，已形成“1+N”的幼教木玩产业园；引入总投资达6亿元的“沪特精密机械”、专注工业机床制造与研发的“特速科技”等制造业企业；畲医药大健康产业已完成“畲药种植、畲药加工制造、畲医药康养”产业板块布局。除此之外，飞科电器、娃哈哈、富乐德等知名企业的新项目也落户景宁。

　　“新产业新项目的落地，激发了市场活力，实现了产业创新、人才聚集，形成了本地经济发展新动能。”景宁县经济商务科技局局长刘健感慨。

　　“让民族博物馆成为群众触得到、摸得着的文化体验场所”

　　“纬线用白色，经线可选自己喜欢的颜色……”在东弄村的彩带馆里，畲族彩带编织技艺省级非遗传承人蓝延兰手拿多彩丝线、快速环绕编织，不一会，一条独具畲族特色的彩带逐渐成形。

　　此前，有电视台采访了蓝延兰。在节目中，蓝延兰一边唱着山歌、一边织着彩带，让畲族彩带编织技艺被更多人熟知。节目播出后，很多人慕名来到景宁找蓝延兰购买彩带，甚至还有人找上门要跟她学习编织技艺。

　　为了让当地传统技艺得到更好的展示和传承，景宁计划建设畲族博物馆。不过，这个过程并非易事。选址在哪里？县城用地紧张，有人提议博物馆建到敕木山上。时任县文化馆馆长梅丽红一听，心想：“这哪行？山高路远，群众多不方便！要让民族博物馆成为群众触得到、摸得着的文化体验场所。”通过反复论证与多方努力，最终，畲族博物馆建在县城城南区块的中心区。

　　2012年3月，中国畲族博物馆正式对外开放，成为景宁展示民族历史、民俗文化的新地标。近年来，蓝延兰等非遗传承人在工作之余，也会来到博物馆为观众表演。

　　除了活态保护非遗技艺，景宁还深挖民族传统文化内涵，将节庆传统引入文化产业，让更多人了解当地文化。目前，景宁文化企业有220余家。当地还在各类学校开设了“畲艺班”，为全县畲族文化产业输送人才，覆盖旅游、演艺、茶文化等多个领域。

　　“我们将把总书记的殷切嘱托转化为感恩奋进、扎实推动共同富裕的生动实践，始终保持‘志不求易、事不避难’的精神状态，以高质量发展的实效，谱写中国式现代化景宁发展新篇章。”景宁县委书记翁志鸿说。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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