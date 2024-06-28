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景宁之变，关键在人（编辑手记）

刘涓溪
2024年06月28日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　枕水而居的村舍民居，构成畲族村寨的独特风景；惠明寺的连片茶园，目之所及漫山翠绿；双后岗村的小广场上，民族特色音乐回响耳畔……今日景宁，随处可见生机与活力。这个浙西南小县，何以成为人们心驰神往的“桃花源”？

　　答案写在40年的接续奋斗里。从过去飞尘扬沙的土路，到如今越织越密的路网；从过去看天吃饭的传统农业，到现在活力蓬勃的特色产业；从过去无人问津的村落集群，到当下文旅融合的实践基地……景宁干部群众着眼美丽乡村建设，立足畲乡资源禀赋，夯实绿色家底、发展特色产业、深挖文化内涵，走出了一条以产兴城、以城聚人的发展新路子，生活越过越红火。

　　景宁之变，关键在人。相信随着当地干部群众继续弘扬优良传统、增进民族团结、发挥独特优势，让更多时代红利转化为内生动力，明天的景宁定会朝着实现民族地区高质量发展、争当民族地区共同富裕先行示范的目标不断迈进。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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