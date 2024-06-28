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暑期全国将举办约三点七万场次文旅消费活动

推出票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施

2024年06月28日06:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月27日电  （记者郑海鸥）记者27日从文化和旅游部获悉：暑期即将到来，预计国内旅游市场将迎来出游高峰和消费旺季，为满足大众需求，文化和旅游部将推出一系列旅游产品和主题线路，丰富暑期供给。同时，将在全国部署开展暑期文化和旅游消费季，加大消费惠民力度。

　　文化和旅游部将于7月中旬在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动，并发布面向全国范围的惠民活动、优质产品。体育总局将发布“跟着赛事去旅行”暑期赛事目录，有关支持单位将发布“避暑消夏好去处”“跟着演出去旅行”“寻味美食去旅行”暑期旅游线上专区及惠民措施。

　　据介绍，各地将于7月至8月推出一系列特色文旅活动、新型消费场景及惠民措施，丰富群众暑期文旅生活。据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

　　此外，为落实2024年“百城百区”文化和旅游消费行动计划，文化和旅游部组织中国银联、合作银行等加强与各地的沟通合作，围绕丰富消费惠民措施、开展消费促进活动、提高产品供给能力、提升消费便捷程度、促进区域消费联动、加强宣传推广力度等六个方面，推动将各机构营销经费、优质资源向文化和旅游领域倾斜支持，推出消费补贴、消费满减、票价优惠、积分奖励兑换等措施。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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