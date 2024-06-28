人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5月我国债券市场发行近7万亿元

2024年06月28日06:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月27日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，今年5月份，我国债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。

　　截至5月末，我国债券市场托管余额163.5万亿元。其中，银行间市场托管余额142.9万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.4万亿元，地方政府债券托管余额42.0万亿元，金融债券托管余额39.1万亿元，公司信用类债券托管余额32.3万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.4万亿元，同业存单托管余额17.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额739.4亿元。

　　5月份，我国银行间债券市场现券成交32.3万亿元，日均成交15390.2亿元，同比增加23.5%；银行间货币市场成交共计128.5万亿元，同比减少24.8%。5月份，银行间质押式回购月加权平均利率1.82%，环比减少4个基点；同业拆借月加权平均利率1.85%，环比减少2个基点。

　　此外，5月份，我国商业汇票承兑发生额3.6万亿元，贴现发生额3.0万亿元。截至5月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额13.0万亿元。5月份，签发票据的中小微企业10.1万家，占全部签票企业的93.0%，中小微企业签票发生额2.7万亿元，占全部签票发生额的73.9%。贴现的中小微企业10.7万家，占全部贴现企业96.5%，贴现发生额2.4万亿元，占全部贴现发生额78.1%。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力国资央企数智化发展：人民数据与瓴羊合作发布会在京举行
　　人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）助力国资央企数智化发展交流会暨人民数据×瓴羊合作发布会日前在京举行。会上，由人民网·人民数据与瓴羊携手打造的数据要素场景创新示范中心正式揭牌。…
业界：以科技力量助力中小微企业引领绿色增长
　　人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）今日，在联合国开发计划署、中国国际经济技术交流中心主办的联合国中小微企业日活动中，与会嘉宾表示，中小微企业量大面广，是我国“双碳”目标实现的重要参与主体。中小微企业在绿色低碳转型过程中，要利用金融科技来创新金融产品和服务，推动绿色产业发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部