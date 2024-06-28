本报北京6月27日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，今年5月份，我国债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。

截至5月末，我国债券市场托管余额163.5万亿元。其中，银行间市场托管余额142.9万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.4万亿元，地方政府债券托管余额42.0万亿元，金融债券托管余额39.1万亿元，公司信用类债券托管余额32.3万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.4万亿元，同业存单托管余额17.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额739.4亿元。

5月份，我国银行间债券市场现券成交32.3万亿元，日均成交15390.2亿元，同比增加23.5%；银行间货币市场成交共计128.5万亿元，同比减少24.8%。5月份，银行间质押式回购月加权平均利率1.82%，环比减少4个基点；同业拆借月加权平均利率1.85%，环比减少2个基点。

此外，5月份，我国商业汇票承兑发生额3.6万亿元，贴现发生额3.0万亿元。截至5月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额13.0万亿元。5月份，签发票据的中小微企业10.1万家，占全部签票企业的93.0%，中小微企业签票发生额2.7万亿元，占全部签票发生额的73.9%。贴现的中小微企业10.7万家，占全部贴现企业96.5%，贴现发生额2.4万亿元，占全部贴现发生额78.1%。

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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