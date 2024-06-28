商用碳纤维地铁列车在青岛发布
2024年06月28日06:50 | 来源：人民网－人民日报
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图为商用碳纤维地铁列车在进行动态调试。
本报济南6月27日电 （记者侯琳良）26日，中车青岛四方机车车辆股份有限公司联合青岛地铁集团为青岛地铁1号线研制的碳纤维地铁列车在青岛正式发布，这是全球首列用于商业化运营的碳纤维地铁列车。目前，该碳纤维地铁列车已完成厂内型式试验。按照计划，今年内将在青岛地铁1号线投入载客示范运营。传统地铁车辆主要采用钢、铝合金等金属材料，受制于材料特性，面临减重瓶颈。碳纤维具有轻质、高强度、抗疲劳、耐腐蚀等优点，强度是钢铁的5倍以上，但重量不到钢铁的1/4，是轨道车辆轻量化的绝佳材料。该碳纤维地铁列车的车体、转向架构架等主承载结构采用碳纤维复合材料制造，具有更轻更节能、强度更高、环境适应力更强、全寿命周期运维成本更低等技术优势。
《 人民日报 》（ 2024年06月28日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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